Şanlıurfa'da kafasına tuğla düşen işçi ağır yaralandı
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir inşaatta çalışan işçi, başına tuğla düşmesi sonucu ağır yaralandı.
Giriş: 10.04.2026 - 09:51
Aşık Mahallesi'nde bir inşaatta çalışan A.M. (58), kafasına üst kattan bir tuğla düşmesi sonucu yaralandı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Ağır yaralanan işçi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
