        Türkiye'den yılın ilk çeyreğinde 3,8 milyon dolarlık pul biber ihraç edildi

        EŞBER AYAYDIN - Türkiye'den ocak-mart döneminde 66 ülkeye 3 milyon 773 bin dolarlık pul biber ihraç edildi.

        Giriş: 12.04.2026 - 11:13 Güncelleme:
        AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'den geçen yıl 14 milyon 112 bin dolarlık pul biber ihracatı yapıldı.

        Geçen yılın ocak-mart döneminde 3 milyon 622 bin dolar olan pul biber ihracatı, bu yılın aynı döneminde 3 milyon 773 bin dolara yükseldi.

        Pul biber ihracatında 805 bin dolarlık dış satımla Almanya ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 565 bin dolarla Hollanda ve 372 bin dolarla İngiltere izledi.

        - "Üreticimizin emeğinin karşılığını daha fazla alacağına inanıyoruz"

        Şanlıurfa Ticaret Borsası Meclis Başkanı İsa Kızıldemir, AA muhabirine, pul biber ihracatındaki artışın yeni yılın ilk çeyreğinde de devam etmesinin önemli olduğunu söyledi.

        Küresel ölçekte yaşanan ekonomik gelişmelere dikkati çeken Kızıldemir, bu süreçte üretimin değerinin daha da ön plana çıktığını, tarımsal üretim kapasitesi yüksek olan ülkelerin daha avantajlı bir konuma geleceğini dile getirdi.

        Kızıldemir, yıl sonunda ihracatta artış beklediklerini dile getirerek şöyle konuştu:

        "Son dönemde bölgemizde etkili olan yağışlar toprağı adeta doyurdu ve bu durum tarımsal üretim açısından son derece olumlu bir zemin hazırladı. Verimlilikte yaşanacak artışın hem ürün kalitesine hem de rekolteye doğrudan yansıyacağını öngörüyoruz. Özellikle pul biber başta olmak üzere bölgemizin önemli tarımsal ürünlerinde üretim kapasitesinin yükselmesi, ihracat performansımıza da güçlü bir katkı sağlayacaktır. Bu olumlu tabloyla birlikte üreticimizin emeğinin karşılığını daha fazla alacağına inanıyoruz. Yağışların zamanında ve yeterli düzeyde gerçekleşmesi, hem maliyetleri dengeleyecek hem de sürdürülebilir üretim açısından önemli bir avantaj sunacaktır. Tüm bu gelişmeler doğrultusunda, tarımsal üretimdeki artışın dış pazarlara daha güçlü yansımasını ve ihracat rakamlarımızın yıl boyunca yukarı yönlü bir seyir izlemesini bekliyoruz."

        Kızıldemir, bu gelişmelerin bölge ekonomisine de olumlu yansıyacağını ve tarıma dayalı ihracatta sürdürülebilir büyümeyi destekleyeceğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        21 saatlik ABD-İran görüşmelerinden sonuç çıkmadı
