        Siirt'te İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan idam yasasına tepki

        Hukukçular Derneği Siirt İl Temsilciliği, İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan idam yasasına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2026 - 16:16 Güncelleme:
        Siirt Adliyesi önünde bir araya gelen avukatlar adına açıklama yapan derneğin il temsilcisi avukat Diyaeddin Temiz, İsrail parlamentosunca 30 Mart'ta kabul edilen idam cezasına dair yasal düzenlemenin, insan haklarına ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti.

        Yasal düzenlemenin bütün hukuk düzenlerinde "yok hükmünde" olduğunu ifade eden Temiz, "Birleşmiş Milletler (BM) kararlarında da teyit edildiği üzere işgalci konumda olan İsrail terör devletinin, Filistin topraklarında kendi hukuki düzenini egemen bir devlet gibi kullanması mümkün değildir. İsrail terör devleti, işgal ettiği topraklar üzerinde tam egemenlik yetkisi kullanamayacağı gibi kendi hukuk düzenini ve yargı sistemini sınırsız biçimde uygulama yetkisine de sahip değildir." dedi.

        Temiz, İsrail'in kararını kınayarak, Filistinlilerin yanında olmayı sürdüreceklerini kaydetti.

        İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana yaşlı, çocuk ve kadın ayrımı yapmadan sivillere yönelik saldırılarını sürdürdüğünü dile getiren Temiz, "Soykırım suçu işleyen İsrail terör devleti, bu yasa ile silahsız ve savunmasız sivilleri hedef alan eylemlerini meşrulaştırmaya yönelik yeni bir hukuki zemin oluşturmaya çalışmaktadır." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD'nin Hürmüz ablukasına saatler kaldı
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        WSJ: İran ile ABD arasında diplomasi kapısı hala açık
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Yerli araç satışları yükselişe geçti
        Eski eşini ve kızını katletmişti! Firari caniden haber var!
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        80 milyar dolarlık Dünya Kupası
        Orban'ın mağlubiyeti Avrupa için neden dönüm noktası?
        Aynı evde 11 yıl sonra ikinci facia! Bir aile yok oldu!
        Ölüm koçu olacak
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        Evine giderken boğazından bıçaklanıp öldürüldü
        Babasının izinde
        O anlar kamerada... İnşaat demirleri Otomobile 'ok' gibi saplandı!
        Galatasaray, Osimhen'siz yine puan kaybetti!
        81 il 'insan' olsaydı nasıl görünürdü?
        "Buruk'un başı çok ağrıyacak!"
        'Altına Hücum Dönemi' başladı
        Ünlü oyuncu altın madalya kazandı
        Benzer Haberler

        Siirt'te avukatlardan İsrail'e tepki
        Siirt'te avukatlardan İsrail'e tepki
        Nişanda havaya silahla ateş açan 2 kişiye gözaltı
        Nişanda havaya silahla ateş açan 2 kişiye gözaltı
        Siirt'te trafik kazası: 3 yaralı
        Siirt'te trafik kazası: 3 yaralı
        Siirt'te metruk bina çöktü
        Siirt'te metruk bina çöktü
        Siirt'te taşan derede mahsur kalan minibüsteki hasta kadın hayatını kaybett...
        Siirt'te taşan derede mahsur kalan minibüsteki hasta kadın hayatını kaybett...
        Siirt'te selde mahsur kalan kalp hastası kadın hayatını kaybetti
        Siirt'te selde mahsur kalan kalp hastası kadın hayatını kaybetti