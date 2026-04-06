Siirt'te kaybolan 3 yaşındaki kız çocuğu bulundu

Siirt'in Eruh ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki kız çocuğu bulundu. Görendoruk köyünde yaşayan Zilan Darga, sabah saatlerinde oyun oynamak için evden çıktıktan sonra kayboldu. Küçük çocuktan haber alamayan ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bunun üzerine bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, jandarma ve Eruh Arama Kurtarma Derneği (ERKUT) ekipleri sevk edildi. Bölgede dron destekli yapılan arama çalışması sonucu küçük çocuk, evinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulundu. Darga, yapılan sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.

