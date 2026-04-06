        Siirt'te kaybolan 3 yaşındaki kız çocuğu bulundu

        Siirt'in Eruh ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki kız çocuğu bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2026 - 18:20 Güncelleme:
        Görendoruk köyünde yaşayan Zilan Darga, sabah saatlerinde oyun oynamak için evden çıktıktan sonra kayboldu.

        Küçük çocuktan haber alamayan ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Bunun üzerine bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, jandarma ve Eruh Arama Kurtarma Derneği (ERKUT) ekipleri sevk edildi.

        Bölgede dron destekli yapılan arama çalışması sonucu küçük çocuk, evinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulundu.

        Darga, yapılan sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İran ABD'nin ateşkes teklifini reddetti, kalıcı barış istiyor
        Siirt'te kaybolan Zilan, evlerine 4 kilometre uzaklıkta sağ bulundu
