        Boyabat'ta bayramlaşma programı düzenlendi

        Sinop'un Boyabat ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2026 - 14:39 Güncelleme:
        İnönü Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen programa AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Kaymakam Enver Yılmaz, Belediye Başkanı Hasan Kara, Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Akın, İlçe Emniyet Müdürü Metin Keskin, İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Bilge Kağan Ütük, İl Genel Meclis Başkanı Ersin Yaman, AK Parti Sinop İl Başkanı Yakup Üçüncüoğlu ile vatandaşlar katıldı.

        Maviş, burada yaptığı konuşmada, Kurban Bayramı dolayısıyla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Vatandaşların bayramını kutlayan ve ilçeye yapılan yatırımlara ilişkin bilgi veren Maviş, şöyle konuştu:

        "Boyabat'ta el birliğiyle güzel işler yapılıyor. Belediye başkanımız olsun, kaymakamımız olsun el birliğiyle güzel çalışıyoruz. Burası bizim toprağımız, gönlümüzün bağlı olduğu yer. Başta kaymakamımız olmak üzere belediye başkanımız, muhtarlarımız el birliğiyle çalışıyor. Emniyet müdürlüğü binası, jandarma binası, eski cezaevi ve yeni yatırımlar Boyabat'a kazandırılacak. TOKİ konutlarında 9 blok bitmiş durumda, şimdi bir süreç daha başlayacak.”

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

