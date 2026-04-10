Boyabat'ta öğrencilere trafik kuralları bilgilendirmesi yapıldı

Sinop’un Boyabat ilçesinde öğrencilere yönelik Jandarma Tanıtımı ve Trafik Güvenliği etkinliği düzenlendi.



Çattepe İlkokulu’nda gerçekleştirilen etkinlikte jandarma personelince öğrencilere, jandarma teşkilatının tarihçesi, görev alanları ve araç gereçleriyle ilgili bilgi aktarıldı.



Etkinlikte ayrıca oluşturulan parkurda öğrencilere hem uygulamalı hem de teorik olarak genel trafik kuralları hakkında bilgi verildi.



Etkinlik sonunda jandarma ekiplerince öğrencilere boyama kitabı hediye edildi.

