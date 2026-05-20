        Sinop'ta balık festivalinde katılımcılara 1 ton Türk somonu ikram edildi

        Sinop'ta düzenlenen 11. Geleneksel Balık Festivali'nde katılımcılara 1 ton Türk somonu ikram edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2026 - 15:38 Güncelleme:
        Sinop Üniversitesince, 19. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Öğrenci Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen festivalde, ızgaralarda pişirilen Türk somonlarının yanı sıra katılımcılara helva ikramında bulunuldu.

        Halk oyunları gösterisinin de yapıldığı festivalde öğrenciler, müzik eşliğinde eğlenme fırsatı buldu.

        Festivalde ayrıca 65 yaş ve üzeri bireylerin eğitim aldığı 3. Yaş Üniversitesi öğrencilerince hazırlanan el sanatları sergisi açıldı.

        Farklı ülkelerden gelen ve Sinop Üniversitesinde eğitim gören öğrenciler de açtıkları stantta, ülkelerine özgü geleneksel kıyafetlerin ve yöresel lezzetlerin tanıtımını yaptı.

        Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, festivalde yaptığı konuşmada, üniversitelerin eğitim ve bilimin yanı sıra bulundukları şehirlerin kültürel faaliyetlerine katkı sunma zorunluluğu taşıdıklarını söyledi.

        Sinop Üniversitesi olarak 19. kuruluş yıl dönümlerini kutladıklarını vurgulayan Taşdemir, bu çerçevede birçok farklı etkinlikle şehrin tüm paydaşlarını bir araya getirdiklerini aktardı.

        Bu yıl 11'incisini gerçekleştirdikleri Geleneksel Balık Festivali'nin ana temasını Türk somonu olarak belirlediklerine işaret eden Taşdemir, Türk somonunun hem ülke hem de Sinop için yüksek katma değere sahip bir deniz ürünü olduğunu dile getirdi.

        Taşdemir, Türk somonunun aynı zamanda Karadeniz'in üretimi gücünü ortaya koyan bir balık türü olduğunu dikkati çekerek, "Türk somonu teması bu şehir için çok önemli. Çünkü Türk somonu Karadeniz'in üretim gücünü, Sinop'un deniz ile kurduğu köklü ilişkiyi, aynı zamanda yerel değerlerimizin ulusal ölçeklere taşınma potansiyelini ortaya koymaktadır. Bir diğer önemli faktör de su ürünleri fakültemizde yetiştirdiğimiz gençlerimizin bu alanda istihdam ediliyor olmalarıdır." ifadelerini kullandı.

        Festivale, Vali Mustafa Özarslan, Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, diğer ilgililer ve öğrenciler ile akademisyenler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

