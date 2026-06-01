        Sinop'ta Karadeniz'de nadir görülen beyaz kötek balığı avlandı

        Giriş: 01.06.2026 - 17:03 Güncelleme:
        Türkeli ilçesinde küçük tekneleriyle denize açılan balıkçıların ağına Karadeniz’de nadir görülen beyaz kötek balığı takıldı.

        Balıkçılarda tezgahta kilogramı bin 500 liradan satışa sunulan balık, kısa sürede 12 bin liraya alıcı buldu.

        Balıkçı Kenan Yalçın, AA muhabirine, beyaz kötek balığının bölgede nadir görülen türler arasında yer aldığını söyledi.

        Nadir görülen bu türün ağlarına takılmasının kendilerini son derece memnun ettiğini vurgulayan Yalçın, “Ağımızı teknemize çektiğimiz anda büyük bir balık olduğunu fark ettik. Daha sonra bu balığın nadir rastladığımız bir beyaz kötek balığı olduğunu anladık. Tezgaha koyduğumuz 8 kilogram ağırlığındaki balığımız 12 bin liradan satıldı.” dedi.

        Yalçın, ayrıca balığın tezgahta vatandaşlar tarafından da ilgi gördüğünü sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

