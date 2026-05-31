        Sinop Limanı'nda su alan yat batma tehlikesi geçirdi

        Sinop'ta limanda demirli bulunan bir yat, su alması sonucu batma tehlikesi geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2026 - 11:41 Güncelleme:
        Sinop Limanı'nda demirli bulunan Palau bayraklı yat, teknik bir arıza nedeniyle su almaya başladı.

        Durumu fark eden yat kaptanının uyarısı üzerine 9 kişiden oluşan mürettebat yattan ayrılarak limana çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik ve deniz polisi ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, batma tehlikesi geçiren yatta inceleme yaparken Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri de su tahliye çalışması gerçekleştirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

