Sinop Limanı'nda su alan yat batma tehlikesi geçirdi

Sinop'ta limanda demirli bulunan bir yat, su alması sonucu batma tehlikesi geçirdi.



Sinop Limanı'nda demirli bulunan Palau bayraklı yat, teknik bir arıza nedeniyle su almaya başladı.



Durumu fark eden yat kaptanının uyarısı üzerine 9 kişiden oluşan mürettebat yattan ayrılarak limana çıktı.



İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik ve deniz polisi ekipleri sevk edildi.



Ekipler, batma tehlikesi geçiren yatta inceleme yaparken Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri de su tahliye çalışması gerçekleştirdi.

