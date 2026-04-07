Sinop'ta kurulan tesiste coğrafi işaretli lakerda üretimine başlandı

Sinop'ta Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) desteğiyle kurulan Lakerda ve Su Ürünleri Tesisi'nde lakerda (tuzlu balık) üretimine başlandı.



Sinop Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında hazırlanan ve "Lakerda ve Su Ürünleri Üretim Tesisi Projesi" çerçevesinde kurularak faaliyete başlayan tesiste, lakerdanın yanı sıra hamsi ve Türk somonu gibi deniz ürünleri de işlenerek iç ve dış pazara sunulmaya hazır hale getiriliyor.



Modern üretim teknikleriyle üretim yapılan tesiste, bölgeye özgü su ürünlerinin işlenerek daha yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülmesi ve bu sayede hem yerel ekonomiye hem de sektörel rekabet gücüne katkı sağlanması hedefleniyor.



KUZKA Genel Sekreteri Mehmet Akif Eraslan, yaptığı açıklamada, lakerdanın Sinop'un özel lezzetlerinden biri olduğunu söyledi.



Lakerdanın, Avrupa Birliği tescil sürecinin de devam ettiğine dikkati çeken Eraslan, KUZKA olarak bu özel ürünün tanınır kılınması noktasında yapılan tüm çalışmalara destek olduklarını dile getirdi.



Eraslan, su ürünleri sektörünün devletin de makro düzeyde destekler sağladığı bir sektör olduğuna işaret ederek, "Sinop bu konuda ön plana çıkıyor. Türk somonu üretiminde önemli bir noktadayız. Ülkemizde üretilen somonun yüzde 40 civarı Sinop ilimizde yetiştirilmekte. Bu birinci olduğumuz bir alan. Bunu önümüzdeki dönemde de farklı mekanizmalarla desteklemeyi sürdürmeyi planlıyoruz." dedi.



Lakerdanın pazarlama süreçlerinin Sinop Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yürütüldüğünü anlatan Eraslan, şöyle devam etti:



"Lakerda konusunda Türk somonundan farklı olarak sezon önemli. Çünkü avcılığa dayalı ürünler bunlar. Burada işletme, sermaye tarafı güçlendikçe önemli bir pazar oluşturma çalışması da devam etmiş olacak. Şu an ciddi talepler var. Yerelden firmalarımız burada özellikle hediyelik ürün noktasında talepte bulunuyorlar. Büyük market zincirleri tarafından da değerlendirmeye alınmış durumda."



- "İnternet sitelerimizde ürün tanıtımı yaptık"



Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salim Akbaş ise lakerdanın 3 bin yıllık geçmişe sahip bir ürün olduğunu belirtti.



2023 yılında coğrafi işaret alan lakerdanın artık profesyonel anlamda üretimine başladıklarını vurgulayan Akbaş, şunları kaydetti:



"Bu tesiste geleneksel bir ürünü geleneksel anlayıştan uzaklaşmadan üretmeye karar verdik. Bunu yaparken daha hijyen bir ortamda daha kaliteli bir ürün ortaya çıkarmayı hedefledik. Ürünün bilinirliğini artırmakla ilgili de internet sitelerimizde ürün tanıtımı yaptık. Son dönemde de ilk olarak ilimizdeki yerel marketlerde ürünün satışı yapılmaya başlandı. Ciddi anlamda da bir karşılık gördü. İnternet satışlarımız zaten vardı. Bunu da biraz profesyonel yapmaya başladık. e-ticaret portalına çevirdik. Bunun avantajı su ürünü almak isteyenler daha güvenli bir şekilde alışverişlerini yapabiliyorlar."

