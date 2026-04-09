Üç tarafı denizle çevrili Sinop'ta balık avı sezonu bereketli kapanıyor

GÖKHAN GÜÇÜKLÜOĞLU - Türkiye'de balıkçılık faaliyetlerinin yoğun olarak yapıldığı kentlerden Sinop'ta balıkçılar, bereketli geçen bir sezonu geride bırakmaya hazırlanıyor.



1 Eylül 2025'te "Vira bismillah" diyerek av sezonunu açan balıkçılar, 15 Nisan'da motorlarını durdurarak "paydos" diyecek.



15 Nisan'da başlayacak denizlerdeki av yasağına kısa süre kala teknelerinin büyük çoğunluğunu limanlara çeken balıkçılar, şimdiden gelecek av sezonu için hazırlıklarına başladı.



Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Namık Ünlü, AA muhabirine, bu sezon Karadeniz'de balık bolluğu yaşandığını söyledi.



Ünlü, "Karadeniz'de istavritinden hamsisine bolluk vardı. 6-7 ay boyunca balık avcılığı devam etti." dedi.





Özellikle hamsi avcılığının yoğun şekilde yapılmasının balıkçının yüzünü güldürdüğünü vurgulayan Ünlü, "Palamut yok denecek kadar azdı desek doğru olur. 15 Eylül'den bu yana hamsi halen devam etmekte. Hamsi umduğumuz kadar bol oldu. Halk, çok ucuz, bol bol hamsi yedi ama biz bu sene çalışarak zarar ettik. Balık bu sene para etmedi." diye konuştu.



- Balıkçıların çoğu paydos etti



Balıkçı teknelerinin büyük çoğunluğunun paydos ettiğini dile getiren Ünlü, "1 Nisan'dan itibaren bıraktık zaten, 15 Nisan'ı beklemedik. Kayıklarda 1 ay, 2 ay önce paydos edenler de oldu. Balık para etmeyince, masrafını alamayınca 'Çalışarak zarar etmeyeyim' dedi." ifadesini kullandı.



Ünlü, yeni sezon öncesi ağ onarımlarına da şimdiden başladıklarını, birkaç ay sonra hazırlıklarına hız vereceklerini kaydetti.

