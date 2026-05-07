Silopi ve Cizre'de çocuklara oyuncak dağıtıldı

Şırnak'ın Silopi ve Cizre ilçelerine bağlı bazı köylerde çocuklara oyuncak dağıtıldı.



Sosyal sorumluluk faaliyetleri yürüten Emin Sevin, Silopi ilçesine bağlı Babındak köyü Şemalbey mezrası ile Cizre ilçesine bağlı Aşağıkonak köyünde çocuklarla bir araya geldi.



Sosyal medya üzerinden duyarlı vatandaşların desteğiyle temin edilen oyuncaklar kamyonetle köylere ulaştıran Sevin, çocuklara önce balon, ardından oyuncak dağıttı.



Sevin, 11 yıldır yürüttüğü sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında ihtiyaç sahipleri ile hayırseverler arasında köprü olduğunu belirtti.



Çocuklar da emeği geçen Sevin ve hayırseverlere teşekkür etti.

