        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri Şırnaklı lise öğrencisi Hüsam, resim eğitimini davet aldığı ABD'de sürdürecek

        Şırnak Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü 12. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Hüsam Oral, çizdiği resimlerle dünya çapında bir başarıya imza atarak ABD'deki Virginia Commonwealth University'den (VCU) birinci sırada davet aldı.​​​​​​​

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2026 - 15:45 Güncelleme:
        Şırnak Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü 12. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Hüsam Oral, çizdiği resimlerle dünya çapında bir başarıya imza atarak ABD'deki Virginia Commonwealth University'den (VCU) birinci sırada davet aldı.​​​​​​​


        Kentte yaşayan Oral, resme olan ilgisini ve yeteneğini geliştirmek için 8. sınıfta düzenlenen yetenek sınavına katıldı.

        Yaptığı başvuru üzerine Şırnak Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü kontenjanına yerleşen Oral, aldığı eğitimle azim gösterip, emek vererek resme olan yeteneğini günden güne geliştirdi.

        Çizdiği resimlerle Virginia Commonwealth University'den (VCU) yüzde 25 burslu olarak davet alan Oral, aynı zamanda dünyanın önde gelen sanat ve tasarım üniversitelerinden Savannah College of Art and Design'dan (SCAD) da kabul aldı.


        Başarısıyla okulunun ve kentin gururu olan Oral, eğitimini sürdürmek için ABD'ye gitmeye hazırlanıyor.

        - "Şırnak'tan çıkıp ABD serüvenine başlamak istedim"

        Şırnak'tan ABD'ye uzanan başarı öyküsünü AA muhabirine anlatan Oral, Şırnak Güzel Sanatlar Lisesi'nde okumaya hak kazandığında hedefinin Dokuz Eylül Üniversitesi ya da Mimar Sinan Üniversitesi'nde eğitim görmek olduğunu belirterek, daha sonra yurt dışı fırsatlarıyla ilgili araştırmalar yaptığını söyledi.

        Oral, bu konuda resim öğretmeni Bircan Batmaz'ın kendisine rehberlik ettiğini anlatarak, bu araştırmaları yaparken yapay zekadan da yararlandığını belirtti.

        Öğretmeninin çalışmalarını gördüğünü ve kendisini hep desteklediğini ifade eden Oral, emek verdiğini gördüğü için başaracağına da inandığını söyledi.

        Oral, şöyle konuştu:


        "Herkes Şırnak gibi bir yerden ABD'deki 'Virginia Commonwealth University'den kabul görmeyi imkansız görüyordu. Bunun imkansız olmadığını göstermek istedim. İnsanın kendi kaderini kendisinin oluşturduğunu düşünüyorum. Şırnak'tan çıkıp ABD serüvenine başlamak istedim. Son tarih gelmişti. Farklı tekniklerde çizimler yaptım. 14 Ocak'ta başvurdum. Ninem ameliyattayken hastanede başvurumu yaptım. Virginia Commonwealth University'den kabul alacağımı açıkçası beklemiyordum. Çünkü dünya çapında ilk 50'ye giren ve sanat alanında olağanüstü yetenekleri alan bir yer. Yeteneğime inanıyordum ama dünya çapında bir yeteneğe ulaşabileceğime inanmıyordum."

        - ​​​​​​​"Hep Aziz Sancar'ı örnek aldım"

        14 Ocak'ta yaptığı başvuruya 3 Şubat'ta resmi kabul geldiğini belirten Oral, ABD'de yüzde 25 burslu okumaya hak kazandığını kaydetti.

        Oral, "Orada en iyi şekilde yeteneğimi ve sanatımı icra etmek istiyorum. Hep Aziz Sancar'ı örnek aldım. Nasıl Aziz Sancar bir bilim adamı olarak Nobel ödülü aldıysa, Ahmet Güneştekin gibi sanatçılar varsa ben de ABD'de de ün kazanmak istiyorum." diye konuştu.

        Şırnak Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Hamza Özcan da öğrencileri Hüsam Oral'ın elde ettiği uluslararası başarıdan gurur ve mutluluk duyduklarını belirtti.

        Özcan, "Şu anda 165 öğrencimiz var. Amacımız onları Türkiye'nin en iyi üniversitelerine göndermek. Bu yıl Hüsam'ı ABD'ye göndereceğiz inşallah ve bunun devamı da gelecek. Çok daha güzel yerlere daha geniş yelpazeye açılacağımıza inanıyorum. Evet ülkemizin mühendise, doktora ihtiyacı var ama sanata da sanatçıya da ihtiyacımız var. Bu anlamda ailelerin resim ve müzik alanında yetenekli çocuklarının önünü açarak onları güzel sanatlar eğitimi veren okullara yönlendirmelerini istiyoruz." dedi.

        Hüsam Oral'ın resim öğretmeni Bircan Batmaz ise okulda eğitim gören öğrencilerin resim alanında yeteneklerinin çok iyi seviyede olduğunu ifade ederek, Hüsam Oral'ın da yeteneğini geliştirmek için büyük emek verdiğini belirtti.

        Oral'ın kendi emeğiyle bu seviyeye geldiğini dile getiren Batmaz, başarısıyla diğer öğrenciler için de büyük ilham kaynağı olduğunu vurguladı.

        Oral'ın sınıf arkadaşı Enes Bektaş ise arkadaşının başarısıyla gururlandıkları anlatarak, Hüsam'ın aynı zamanda azmi ve disiplinli çalışmasıyla da kendilerine örnek olduğunu belirtti.

        Bektaş, "Hüsam arkadaşımız başarıya ulaşmak için sadece yetenekli olmanın yetmediğini, bunun emek ve sabırla mümkün olduğunu gösterdi. Kendisinin bu başarısını takdir ediyor ve onunla gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
        ABD: İran'dan bugün yanıt almalıyız
        İran: Füze kapasitesinde yüzde 120'ye ulaştık
        ABD istihbaratı: İran ablukaya aylarca dayanır
        Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması
        Ruhi Çenet'e tepki
        Astım ve nefes darlığı olanlar dikkat! 3 bölgede toz bulutları etkili olacak
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        2 kadını öldürdüler! Ümraniye'deki kesik baş vahşetinde iddianame!
        "İran bir petrol tankerine el koydu"
        Küba'dan ABD'ye: Son derece tehlikeli bir yol
        Topkapı Sarayı'nın Harem'inde yeni dönem!
        Alman devi 3 bin kişiyi işten çıkaracak
        Bin 400 yıllık gizem tek taşla çözüldü!
        Sallai'ye Premier Lig kancası!
        Baba ile oğlunu öldürüp tahliye oldu! İşte gerekçesi...
        Servetini çocuklarına bırakmayacak
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "İstanbul'a gel yoksa engellerim"
