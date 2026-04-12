Şırnak'ta çocuk bezine gizlenmiş 42,08 gram eroin ele geçirildi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde durdurulan bir araçta çocuk bezi içerisine gizlenmiş 42,08 gram eroin ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cizre-Nusaybin kara yolundaki Cizre Yol Kontrol Noktası'nda şüphe üzerine durdurulan araçta arama gerçekleştirildi. Aramada, araçta bulunan çocuk bezi içerisine gizlenmiş 42,08 gram eroin bulundu. Araç sürücüsü H.K, gözaltına alındı.

