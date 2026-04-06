        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri Haberleri

        Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 112 kişi hakkında işlem yapıldı

        Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 112 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2026 - 15:45 Güncelleme:
        Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 112 kişi hakkında işlem yapıldı

        Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 112 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte 30 Mart- 5 Nisan'da asayiş ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

        Operasyonlarda, 1 gram sentetik uyuşturucu, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, gümrük kaçağı 75 cep telefonu, 40 bin 117 paket sigara, 338 elektronik sigara ve likiti, 40 kilogram nargile tütünü, 2 bin puro, 2 bin 435 muhtelif hırdavat malzemesi, 876 tekstil ürünü, 1016 kozmetik ve süs eşyası ile 2 bin 227 muhtelif malzeme ele geçirildi, yakalanan 112 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi.







        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

