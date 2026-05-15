        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Sivas Belediyesinden engeli bireylere araç desteği

        Sivas Belediyesinden engeli bireylere araç desteği

        Sivas Belediyesi Engelliler Haftası kapsamında, özel bireylere 10'u manuel, 10'u elektrikli tekerlekli sandalye dağıttı.

        Giriş: 15.05.2026 - 11:52 Güncelleme:
        Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, Engelliler Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmak adına göreve geldikleri günden bu yana birçok çalışmayı hayata geçirdiklerini belirtti.

        Engelsiz yaşam için yapılan hizmetlere değinen Uzun, "Bugüne kadar 350 akülü ve 200 tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Akülü ve manuel tekerlekli sandalyelerin bakım ve onarımının yapılabilmesi amacıyla 27 Haziran Öğretmenler Millet Bahçesi içerisinde bir bakım ve onarım atölyesi kurduk. 50 işitme engelli kardeşimize 'Duy Beni' projesi kapsamında yurt dışında özel olarak üretilen işitme cihazlarını teslim ettik. 100 özel gereksinimli çocuğumuz için hayırsever iş insanlarımızın destekleriyle konum belirleme cihazlarının dağıtımını gerçekleştirdik. Şehrimizde akülü araç şarj istasyonlarının sayısını artırdık." diye konuştu.


        Uzun, hizmetlerinin aralıksız devam edeceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Sizler için sağlamış olduğumuz bir engelsiz hizmet aracımız vardı. Engelli kardeşlerimizin rahat ulaşımını sağlamak için yeni bir aracımızı daha bugün hizmete kazandırıyoruz. Böylece iki aracımızla engelli kardeşlerimizin okul, hastane gibi yerlere ulaşımlarını sağlayacağız. Yine bugün hayırsever bir hemşerimiz tarafından bize gönderilen 10 elektrikli, 10 da normal tekerlekli sandalyenin dağıtımını yapacağız. Kendimizi sizlerin yerine koyarak gündelik hayatta yaşadığınız zorlukları azaltmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hayırsever bir iş insanımız bizlere söz verdi. Şehirdeki engelli kardeşlerimiz için Kapsayıcı Yaşam Merkezi oluşturacağız. Engelli bireylerimizin vakitlerini verimli bir şekilde değerlendireceği, kurslara katılacağı, spor aktiviteleri yapacağı, modern bir merkezi inşallah Kızılırmak projemiz kapsamında hayata geçireceğiz. Şimdiden şehrimize hayırlı olsun."

        Uzun, vatandaşlarla sohbet ederek, talep ve önerilerini de dinledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

