Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Sivas'ta sel nedeniyle 11 köy yolu ulaşıma kapandı

        Sivas'ta sel nedeniyle 11 köy yolu ulaşıma kapandı

        Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde sel nedeniyle 11 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2026 - 11:06 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta sel nedeniyle 11 köy yolu ulaşıma kapandı

        Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde sel nedeniyle 11 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Koyulhisar'da etkili olan şiddetli yağışlar ve karların erimesinin ardından meydana gelen selde Tekke Deresi taştı. Derenin yanından geçen yol çöktü.


        Yolun çökmesiyle Koyulhisar ilçesi ile Ortakent Bölgesi'ndeki 11 köy yolu ulaşıma kapandı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları Şube Müdürlüğü ekipleri, yolun tekrar ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Kira zam tavanı belli oldu
        Kira zam tavanı belli oldu
        Gelinini öldürmüştü! Kaynana vahşetinde tüm detaylar çıktı!
        Gelinini öldürmüştü! Kaynana vahşetinde tüm detaylar çıktı!
        İran'dan ABD'ye uyarı
        İran'dan ABD'ye uyarı
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        Eski sevgiliden kanlı baskın! Yeni sevgili kâbusu yaşadı!
        Eski sevgiliden kanlı baskın! Yeni sevgili kâbusu yaşadı!
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        Oktay Çubuk’tan haber var
        Oktay Çubuk’tan haber var
        "İntikam da sadakat de körlüğe yol açmamalı"
        "İntikam da sadakat de körlüğe yol açmamalı"
        Müstehcen VIP tuzak! 9 ayda 70 milyon TL'lik hesap hareketi!
        Müstehcen VIP tuzak! 9 ayda 70 milyon TL'lik hesap hareketi!
        Ünlü oyuncu sessiz sedasız evlendi
        Ünlü oyuncu sessiz sedasız evlendi
        Baba oğlunu bıçakla öldürdü! Nedeni trajik gerçek!
        Baba oğlunu bıçakla öldürdü! Nedeni trajik gerçek!
        ABD'li firma 8 milyondan fazla ürününü geri çağırıyor
        ABD'li firma 8 milyondan fazla ürününü geri çağırıyor
        Rabia Naz dosyasında şok iddianın fotoğrafı! Çanta sonradan mı yerleştirildi?
        Rabia Naz dosyasında şok iddianın fotoğrafı! Çanta sonradan mı yerleştirildi?
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        Sen misin sosyal medya hesabı açan? Eve yaylım ateşi!
        Sen misin sosyal medya hesabı açan? Eve yaylım ateşi!
        Iğdır'da yaşandı! Arılar saldırdı, 400 koyun öldü!
        Iğdır'da yaşandı! Arılar saldırdı, 400 koyun öldü!
        Gerginliğe emniyet kemeri oluyor
        Gerginliğe emniyet kemeri oluyor
        Fransız görünümlü Çinliler geliyor
        Fransız görünümlü Çinliler geliyor

        Benzer Haberler

        Suşehri Belediye Başkanı Kayaoğlu tekstil atölyesini ziyaret etti
        Suşehri Belediye Başkanı Kayaoğlu tekstil atölyesini ziyaret etti
        Bir dönem kuraklıkla savaştı, şimdi taşma noktasına geldi
        Bir dönem kuraklıkla savaştı, şimdi taşma noktasına geldi
        Sivas'ın baharı kışı aratmadı, yüksek kesimlerde kar etkili oldu
        Sivas'ın baharı kışı aratmadı, yüksek kesimlerde kar etkili oldu
        Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Sivas'ta gök gürültüsü ve kuvvetli yağış etkili oldu
        Sivas'ta gök gürültüsü ve kuvvetli yağış etkili oldu
        Önce otomobili sonra ayakkabıları çamura saplandı, mezranın yolu survivor p...
        Önce otomobili sonra ayakkabıları çamura saplandı, mezranın yolu survivor p...