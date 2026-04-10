Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü Ulaş'ta kutlandı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.



İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Yavuz Yılmaz ve polisler, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunarak, saygı duruşunda bulundu.



Yılmaz ve teşkilat mensupları, daha sonra Ulaş Kaymakamı Esad Mücahid Eskimez'i makamında ziyaret ederek, çiçek takdim etti.



Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümünü kutlayan Kaymakam Eskimez, "Huzur ve güvenliğimizin teminatı olan, can ve mal güvenliğimizi sağlayan, gece gündüz demeden fedakarca görev yapan polis teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünü kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum." dedi.



Yılmaz ve teşkilat mensupları, daha sonra şehitliği ziyaret ederek dua etti.



