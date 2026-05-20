        Tekirdağ Haberleri Tekirdağ'da kurban satış alanında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kurban satış alanında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı, 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2026 - 12:02 Güncelleme:
        Çerkezköy Belediyesi Kurban Satış Alanı'nda, yer anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında tartışma çıktı.

        Kurbanlık hayvan satışı yapan R.G. ve F.G'nin satış yerini başka bir kişiye kiralamak istemesi üzerine başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

        Tarafların yakınlarının da dahil olmasıyla büyüyen ve yaklaşık 30 kişinin karıştığı olay üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

        Kavgada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan olayın ardından kurban satış alanında geniş güvenlik önlemi alındı.

        Taraflara ait satış alanlarının zabıta ekiplerince boşaltıldığı öğrenildi.

        Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alınırken bölgede yeni bir olay yaşanmaması için çevik kuvvet ekipleri görevlendirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

