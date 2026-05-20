Niksar Kaymakamı Kadir Perçi, 4-6 Yaş Kur'an kursunu inceledi
Niksar Kaymakamı Kadir Perçi, ilçede yapımı devam eden 4-6 Yaş Kur'an kursu inşaatında incelemede bulundu.
Giriş: 20.05.2026 - 14:15
İnşaat sahasını gezen Perçi, yürütülen çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Projede gelinen aşamayı değerlendiren Perçi, çalışmaların planlanan şekilde sürdürüldüğünü belirtti.
4-6 yaş grubundaki çocuklara yönelik inşa edilen Kur’an kursunun tamamlanmasının ardından eğitim hizmetine sunulacağı belirtildi.
