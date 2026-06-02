Niksar'da imam hatip yurdu projesi incelendi

Niksar Kaymakamı Kadir Perçi, yapımı devam eden 15 Temmuz Şehit Erdem Diker Anadolu İmam-Hatip Lisesi Yurdu inşaatında incelemelerde bulundu.



İnşaat alanını gezen Perçi, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Projenin mevcut durumu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Perçi, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda sürdürülmesinin önemine dikkati çekti.



Yurt projesinin tamamlanmasıyla birlikte ilçedeki öğrencilere daha modern ve güvenli barınma imkanları sunulmasının hedeflendiği belirtildi.



İncelemede ilgili kurum yetkilileri de hazır bulundu.

