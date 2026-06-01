        Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, personelle bayramlaştı

        Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, personelle bayramlaştı

        Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Kurban Bayramı sonrasında mesainin başladığı ilk iş gününde belediye personeliyle bayramlaşarak çalışanların bayramını kutladı.

        Giriş: 01.06.2026 - 16:29 Güncelleme:
        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Hizmet Binası, Ek Hizmet Binası, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü ve Teknik Birimler Şantiyesi'nde görev yapan personeli ziyaret eden Başkan Yazıcıoğlu'na Belediye Başkan Yardımcıları da eşlik etti.

        Bayramlaşma programı kapsamında belediye çalışanlarını tek tek ziyaret eden Başkan Yazıcıoğlu, personelle sohbet ederek bayramlarını tebrik etti ve görevlerinde kolaylıklar diledi. Tokat Belediyesinin her alanda sürdürdüğü hizmetlerin arkasında güçlü bir ekip ruhu bulunduğunu vurgulayan Yazıcıoğlu, belediye çalışanlarının özverili gayretlerinin şehrin gelişiminde önemli bir paya sahip olduğunu ifade etti.

        Üretken belediyecilik anlayışının temelinde birlik, beraberlik ve ortak akıl bulunduğunu belirten Başkan Yazıcıoğlu, çalışanların emeğinin Tokat'ın geleceğine yapılan en değerli yatırım olduğunu belirterek şunları kaydetti:


        "Tokat'ımıza gece gündüz demeden birlikte hizmet ettiğimiz çok değerli mesai arkadaşlarımızı ziyaret ederek bayramlaşmamızı gerçekleştirdik. Şehrimize hizmet yolculuğunda ortaya koyduğumuz her çalışmanın arkasında büyük bir emek, fedakarlık ve ekip ruhu bulunmaktadır. Tokat Belediyesi olarak vatandaş odaklı hizmet anlayışımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Güçlü ekip ruhumuz ve kurum içi dayanışmamız üretken belediyecilik vizyonumuzun en önemli unsurlarından biridir. Tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, bayramlarını tebrik ediyorum. Rabbim birlik ve beraberlik içinde nice bayramlara kavuşmayı nasip etsin."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

