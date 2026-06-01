        Anadolu Üniversiteler Birliği Kosova'da öğrencilerle buluştu

        Anadolu Üniversiteler Birliği (AÜB), Kosova'nın Prizren kentinde düzenlenen "Üniversite Tanıtım Günleri" kapsamında Kosovalı gençlerle bir araya gelerek Türk yükseköğretimini uluslararası platformda tanıttı.

        Giriş: 01.06.2026 - 14:41 Güncelleme:
        Anadolu Üniversiteler Birliği (AÜB), Kosova'nın Prizren kentinde düzenlenen "Üniversite Tanıtım Günleri" kapsamında Kosovalı gençlerle bir araya gelerek Türk yükseköğretimini uluslararası platformda tanıttı.

        TOGÜ'den yapılan tazılı açıklamaya göre, Anadolu Üniversiteler Birliği Dönem Başkanlığı görevini yürüten Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, Türkiye'nin yükseköğretim alanındaki eğitim olanakları, akademik birikimi ve uluslararası öğrencilere sunduğu fırsatlar gençlerle paylaşıldı.

        Prizren'de düzenlenen tanıtım programında, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin yanı sıra Amasya Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ve Ardahan Üniversitesi de yer aldı. Üniversite temsilcileri, öğrencilerle birebir görüşmeler gerçekleştirerek eğitim programları, burs imkanları, kampüs yaşamı ve uluslararası öğrenci kabul süreçleri hakkında bilgi verdi.

        Etkinlikte konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Anadolu Üniversiteler Birliğinin uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, Türkiye ile Kosova arasındaki eğitim ve kültürel bağların güçlendirilmesine önem verdiklerini ifade etti.

        Rektör Yılmaz, Türk üniversitelerinin sahip olduğu akademik kaliteyi ve öğrencilere sunduğu geniş imkanları uluslararası platformlarda tanıtmaya devam edeceklerini vurguladı.

        Kosovalı öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği tanıtım günlerinde, Türkiye'de yükseköğrenim görmek isteyen gençlere üniversitelerin eğitim olanakları hakkında kapsamlı bilgiler sunuldu. Program, Türkiye ve Kosova arasındaki akademik iş birliklerinin geliştirilmesine katkı sağlarken, iki ülke gençleri arasındaki bağların güçlenmesine de önemli bir zemin oluşturdu.

        Anadolu Üniversiteler Birliği, tanıtım faaliyetleri kapsamında öğrencilerle buluşmaya ve Türk yükseköğretiminin güçlü vizyonunu dünyaya tanıtmaya devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        7 aylık hamile olan Esra'yı kumar mı öldürdü?
        Tokat'ta 216 personel Kelkit Çayı'nda kayıp gençlerin izini sürüyor
        Tokat'ta 3 kişiye Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı teşhisi kondu
        Tokat'ta Yeşilırmak taştı, 8 asırlık taş köprünün üç gözü su altında kaldı
        TOGÜ küresel akademik ortaklıklarını artırıyor
        Kelkit Çayı'nda kaybolan 2 genci arama çalışmaları 4'üncü gününde
        Tokat'ta Kelkit Çayı'na düşen 2 genci arama çalışmaları sürüyor
