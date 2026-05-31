        Tokat'ta Kelkit Çayı'na düşen 2 genci arama çalışmaları sürüyor

        Tokat'ta Kelkit Çayı'na düşen 2 genci arama çalışmaları sürüyor

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı'na düşerek akıntıya kapılan 2 gencin bulunması için arama çalışmaları devam ediyor.

        Giriş: 31.05.2026 - 13:15 Güncelleme:
        Tokat'ta Kelkit Çayı'na düşen 2 genci arama çalışmaları sürüyor

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı'na düşerek akıntıya kapılan 2 gencin bulunması için arama çalışmaları devam ediyor.


        İlçe merkezindeki Park Vadi yakınlarında, Kelkit Çayı kenarında skuter ile özçekim yaparken suya düşen 4 arkadaştan akıntıya kapılan İlker Parlak (22) ile Oğuz Kale'nin (26) bulunması amacıyla çalışma yürütülüyor.

        Çalışmalara Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinden 142 personel, 5 dron, 26 araç ve 4 bot ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri ve polis dalgıç ekibi katılıyor.

        Parlak ve Kale'nin bulunması için dalgıçlar suda, diğer ekipler de kıyıda arama yapıyor.

        Arama çalışmalarını kayıp kişilerin aileleri de takip ediyor.

        İlçede 28 Mayıs'ta Kelkit Çayı kenarında skuter ile özçekim yapan ve akraba oldukları öğrenilen 4 arkadaş dengelerini kaybederek suya düşmüştü.

        Sudaki adacığa çıkan Atakan Kale ve Furkan Kale kurtarılmış, İlker Parlak ile Oğuz Kale ise akıntıya kapılarak gözden kaybolmuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

