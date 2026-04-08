Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Haberleri

        TOGÜ'de eczane portalı hayata geçirildi

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) eczane portalı hayata geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2026 - 15:19 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından geliştirilen eczane portalı yazılımı hayata geçirildi. YÖK 2030 vizyonu doğrultusunda ve Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ın destekleriyle Dijital Sağlık Koordinatörlüğü tarafından yürütülen bu çalışma sayesinde, hastaların reçeteleriyle eczanelerde karşılaştığı sorunlara hızlı, etkin ve kalıcı çözümler sunulması hedefleniyor.

        Projeyle birlikte, taburculuk işlemlerinin tamamlanmaması, eksik tanı girişleri veya sistemsel aksaklıklar nedeniyle ilaçlarını temin edemeyen hastaların hastane ile eczane arasında tekrar gidip gelmelerinin önüne geçiliyor. Bu sayede hasta mağduriyetinin önemli ölçüde azaltılması amaçlanıyor.

        Geliştirilen portal aracılığıyla eczacılar, karşılaştıkları sorunları anında dijital ortamda hastaneye iletebiliyor. Dijital Sağlık Koordinatörlüğü ve ilgili birimler, iletilen talepleri hızlıca değerlendirerek gerekli düzenlemeleri gerçekleştiriyor ve süreci etkin biçimde yönetiyor.

        Yeni sistemle birlikte hastaların ilaç temin süreçleri hız kazanırken, eczacıların iş yükü de önemli ölçüde azalıyor. Zaman kaybının önlenmesiyle birlikte sağlık hizmetlerinde kalite ve verimlilik artıyor.

        Uygulama kapsamında hastaların eczanelerde yaşadığı mağduriyetler giderilmekte, hastane-eczane iletişimi dijital ortamda hızlandırılmakta, reçete ve rapor süreçleri daha güvenli ve etkin hale getirilmekte ve zaman kaybı önlenerek sağlık hizmetlerinde kalite artırılmaktadır.

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, projenin geliştirilmesinde katkıları bulunan Tokat Eczacılar Odası Başkanı Tamer Tekeli ve Genel Sekreter Emrah Karabulut'a, TOGÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Eyüp Çağatay Zengin'e, Başmüdür Seyfullah Alpay'a, Dijital Sağlık Koordinatörü öğretim görevlisi Yunus Aydoğan'a ve koordinatörlük personeline teşekkürlerini iletti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

