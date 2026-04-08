TOGÜ'de eczane portalı hayata geçirildi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) eczane portalı hayata geçirildi.



TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından geliştirilen eczane portalı yazılımı hayata geçirildi. YÖK 2030 vizyonu doğrultusunda ve Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ın destekleriyle Dijital Sağlık Koordinatörlüğü tarafından yürütülen bu çalışma sayesinde, hastaların reçeteleriyle eczanelerde karşılaştığı sorunlara hızlı, etkin ve kalıcı çözümler sunulması hedefleniyor.



Projeyle birlikte, taburculuk işlemlerinin tamamlanmaması, eksik tanı girişleri veya sistemsel aksaklıklar nedeniyle ilaçlarını temin edemeyen hastaların hastane ile eczane arasında tekrar gidip gelmelerinin önüne geçiliyor. Bu sayede hasta mağduriyetinin önemli ölçüde azaltılması amaçlanıyor.



Geliştirilen portal aracılığıyla eczacılar, karşılaştıkları sorunları anında dijital ortamda hastaneye iletebiliyor. Dijital Sağlık Koordinatörlüğü ve ilgili birimler, iletilen talepleri hızlıca değerlendirerek gerekli düzenlemeleri gerçekleştiriyor ve süreci etkin biçimde yönetiyor.



Yeni sistemle birlikte hastaların ilaç temin süreçleri hız kazanırken, eczacıların iş yükü de önemli ölçüde azalıyor. Zaman kaybının önlenmesiyle birlikte sağlık hizmetlerinde kalite ve verimlilik artıyor.



Uygulama kapsamında hastaların eczanelerde yaşadığı mağduriyetler giderilmekte, hastane-eczane iletişimi dijital ortamda hızlandırılmakta, reçete ve rapor süreçleri daha güvenli ve etkin hale getirilmekte ve zaman kaybı önlenerek sağlık hizmetlerinde kalite artırılmaktadır.



Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, projenin geliştirilmesinde katkıları bulunan Tokat Eczacılar Odası Başkanı Tamer Tekeli ve Genel Sekreter Emrah Karabulut'a, TOGÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Eyüp Çağatay Zengin'e, Başmüdür Seyfullah Alpay'a, Dijital Sağlık Koordinatörü öğretim görevlisi Yunus Aydoğan'a ve koordinatörlük personeline teşekkürlerini iletti.

