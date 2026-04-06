        Tokat merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda 64 zanlı gözaltına alındı

        Tokat merkezli 12 ilde, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan elde edilen gelirin aklanması iddiasıyla düzenlenen operasyonda 64 şüpheli gözaltına alındı.

        Giriş: 06.04.2026 - 11:36 Güncelleme:
        Tokat Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, teknik ve projeli takip çalışması sonucu suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan elde edilen gelirin aklandığı bilgisine ulaştı.

        Tokat merkezli Antalya, Sivas, Aydın, Manisa, Adana, Mersin, İzmir, Çankırı, Samsun, Malatya ve Mardin illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda silah, para ve dijital materyaller ele geçirildi.

        Polis ekipleri yaptıkları çalışmada, yaklaşık 2,4 milyar liralık para hareketi olduğunu belirledi.

        Operasyonda gözaltına alınan 64 şüpheli Tokat'a getirildi.


        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 40 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerlerinin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

