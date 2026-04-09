Tokat-Sivas kara yolunda kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı

Tokat-Sivas kara yolunda etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetreye ulaştı. Kentte dün etkili olan yağışın ardından 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü. Bölgede yağış sonucu kar kalınlığı 20 santimetreye çıktı. Tokat Bölge Trafik ekipleri, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuyor.

