Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zile ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen şüphelilerin iş yerleri ile ikametlerinde yapılan aramada 22 gram sentetik uyuşturucu, 23 sentetik ecza hapı, 37 gram tütüne emdirilmiş sentetik uyuşturucu ile 5 kama ve bıçak ele geçirildi.
Jandarma ekipleri, olayla ilgili H.Y, S.T, A.A. ve S.K'yi gözaltına aldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.