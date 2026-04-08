Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.





İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zile ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Belirlenen şüphelilerin iş yerleri ile ikametlerinde yapılan aramada 22 gram sentetik uyuşturucu, 23 sentetik ecza hapı, 37 gram tütüne emdirilmiş sentetik uyuşturucu ile 5 kama ve bıçak ele geçirildi.



Jandarma ekipleri, olayla ilgili H.Y, S.T, A.A. ve S.K'yi gözaltına aldı.







