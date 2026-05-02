Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:PaparaPark
Hakemler: Ozan Ergün, Murat Altan, Murat Temel
Trabzonspor: Onana, Ozan Tufan, Nwaiwu, Salih Malkoçoğlu (Dk. 69 Lovik), Mustafa Eskihellaç, Folcarelli, Bouchouari (Dk. 69 Zubkov), Pina, Muçi (Dk. 46 Oulai), Augusto (Dk. 85 Umut Nayir), Onuachu
Göztepe: Lis, Bokele, Heliton, Godoi, Arda Okan Kurtulan, Miroshi (Dk. 90+6 Taha Altıkardeş), Dennis (Dk. 76 Musah Mohammed), Cherni, Antunes (Dk. 76 Krastev), Juan (Dk. 88 Guilherme), Janderson (Dk. 88 Jeferson)
Goller: Dk. 32 Juan (Göztepe), Dk. 90+3 Umut Nayir (Trabzonspor)
Kırmızı Kart: Dk. 42 Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 25 Bouchouari, Dk. 80 Pina, Dk. 90+6 Oulai, Dk. 90+7 Onuachu (Trabzonspor), Dk. 58 Antunes, Dk. 69 Janderson, Dk. 81 Arda Okan Kurtulan, Dk. 84 Heliton (Göztepe)
TRABZON
