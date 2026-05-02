        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2026 - 22:14 Güncelleme:
        Stat:PaparaPark

        Hakemler: Ozan Ergün, Murat Altan, Murat Temel

        Trabzonspor: Onana, Ozan Tufan, Nwaiwu, Salih Malkoçoğlu (Dk. 69 Lovik), Mustafa Eskihellaç, Folcarelli, Bouchouari (Dk. 69 Zubkov), Pina, Muçi (Dk. 46 Oulai), Augusto (Dk. 85 Umut Nayir), Onuachu

        Göztepe: Lis, Bokele, Heliton, Godoi, Arda Okan Kurtulan, Miroshi (Dk. 90+6 Taha Altıkardeş), Dennis (Dk. 76 Musah Mohammed), Cherni, Antunes (Dk. 76 Krastev), Juan (Dk. 88 Guilherme), Janderson (Dk. 88 Jeferson)

        Goller: Dk. 32 Juan (Göztepe), Dk. 90+3 Umut Nayir (Trabzonspor)

        Kırmızı Kart: Dk. 42 Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor)

        Sarı kartlar: Dk. 25 Bouchouari, Dk. 80 Pina, Dk. 90+6 Oulai, Dk. 90+7 Onuachu (Trabzonspor), Dk. 58 Antunes, Dk. 69 Janderson, Dk. 81 Arda Okan Kurtulan, Dk. 84 Heliton (Göztepe)




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

