Karadeniz'de Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yılı kutlandı

Trabzon, Rize, Gümüşhane, Ordu, Artvin, Giresun ve Bayburt'ta, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü törenlerle kutlandı.



Trabzon'da, Atatürk Alanı'nda düzenlenen törende saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.



İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, Trabzon Şehit Meriç Alemdar Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü İsmail Akıntürk, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Trabzon Şube Başkanı Ahmet Kumaş ve Trabzon Polis Emeklileri Dernek Başkanı Cemil Alparslan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.



Sülüklü Mezarlığı'ndaki şehitlikte devam eden programda Kur'an-ı Kerim okundu, şehitlerin kabirlerine gül ve karanfil bırakıldı.



İl Emniyet Müdürü Loğoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, meslektaşlarının kuruluş yıl dönümünü kutladı.



Loğoğlu, 'eskisi olmayanın yenisi olmaz' atasözünü hatırlatarak sözlerini şöyle sürdürdü:



"Çocukluğumuzdan itibaren böyle yetiştik. Orta yaşlara geldiğimizde bunun ne anlama geldiğini gördük. Bugün burada bu törenle en eskimizle en yenimizi buluşturduk. Bunun bir bayrak yarışı olduğunu, bayrağı elden ele devrettiğimizi de göstermiş olduk. En nihayetinde şehitliğimize geldik. Cenabıallah bize şu ana kadar şehitlik nasip etmedi ama yarının bize ne getireceğini bilmiyoruz. Temennimiz şudur ki Cenabıallah bize şehit olmayı nasip etsin, eğer şehit olamıyorsak imanla gitmeyi nasip etsin."



- Rize



Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Rize Valiliği önünde tören düzenlendi.



Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



İl Emniyet Müdürü Murat Türesin ve Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Vekili Kenan Şengül, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.



- Gümüşhane



Gümüşhane'de valilik önünde düzenlenen törende İl Emniyet Müdürü İsmail Karasakal, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.



Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.



- Ordu



Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Atatürk Anıtı önünde yapılan törende, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, Polis Şehitleri ve Malul Gazileri Yardımlaşma Derneği Şube Başkanı Şenel Şahin ile Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği Şube Başkanı Ahmet Demir çelenk bıraktı.



Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tamamlandı.



Etkinlikler kapsamında Türk bayraklarının yer aldığı polis araçları şehir turu yaptı.



- Artvin



Artvin'de, Türk Polis Teşkilatının 181'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.



Valilik önünde düzenlenen törende İl Emniyet Müdürü Murat Güneş, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.



Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.



Program sonunda törene katılanlar, günün anısına fotoğraf çektirdi.



- Giresun



Giresun'da, Hükümet Konağı önünde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Atatürk anıtına çelenk koyuldu.



İl Emniyet Müdürü Ferhat Akbaş, yaptığı konuşmada, polisin görev yaparken en büyük desteğini vatandaştan aldığını söyledi.



Bu destekle daha güvenli ve daha huzurlu bir Giresun için mesai gözetmeksizin çalıştıklarını vurgulayan Akbaş, Giresunlulara bu konudaki duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.



Akbaş, milletin barış ve güven içinde yaşamını sürdürebilmesi için teşkilat olarak fedakarlık, sabır ve cesaretle üstlendikleri vazifeyi büyük bir kararlılıkla yerine getirmeye devam edeceklerini kaydetti.



Törene, Vali yardımcıları Şahin Bayhan Mehmet Fatih Yakınoğlu ve Alpaslan Altınışık, Belediye Başkan Vekili Alptuğ Kaan Kara, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.



- Bayburt



Bayburt'ta, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.



Saray Bahçesi'ndeki törende İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.



Tören, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tamamlandı.

