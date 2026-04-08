Of Kaymakamlığı Bahar Voleybol Turnuvası başladı
Trabzon'un Of ilçesinde, Of Kaymakamlığı Bahar Voleybol Turnuvası düzenlendi.
Of Spor Salonunda organize edilen turnuva, İlçe Gençlik ve Spor ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü takımları arasında oynanan karşılaşmayla başladı.
Bir ay sürecek turnuvada 20 takım mücadele edecek. Dereceye giren takımlar, kupa ve madalya ile ödüllendirilecek.
İlçede spor çeşitliliğini alana yaymak üzere etkinlikler düzenlediklerini belirten Kaymakam Eşref Akça, turnuvaya katılan takımlara başarı diledi.
