        Sebat Gençlikspor'un 2. Lige yükselmesi coşkuyla kutlandı

        Nesine 3. Lig 3. Grup'ta ligin bitimine 2 hafta kala 2. Lige yükselmeyi garantileyen Sebat Gençlikspor'da şampiyonluk sevinci yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2026 - 17:53 Güncelleme:
        Sebat Gençlikspor'un 2. Lige yükselmesi coşkuyla kutlandı

        Nesine 3. Lig 3. Grup'ta ligin bitimine 2 hafta kala 2. Lige yükselmeyi garantileyen Sebat Gençlikspor'da şampiyonluk sevinci yaşandı.


        Ligin 28. haftasında sahasında ağırladığı 1926 Bulancakspor'u 3-1 yenen Sebat Gençlikspor, maçın ardından kutlama yaptı.

        Futbolcular, teknik heyet, yöneticiler ve taraftarlar, kolbastı ve horon oynayarak şampiyonluğu coşkuyla kutladı.

        - Futbolcudan kız arkadaşına evlilik teklifi

        Kutlamalar sırasında, Sebat Gençlikspor'da forma giyen Harun Özcan, kız arkadaşı Ceyda Deniz'e evlilik teklifinde bulundu.

        Teklifin kabul edilmesinin ardından Özcan, kız arkadaşının parmağına yüzüğü taktı.

        - "Haklı bir şampiyonluk yaşadık"

        Kulüp Başkanı Atalay Armutçu, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, haklı bir şampiyonluk yaşadıklarını söyledi.

        Çok mutlu olduğunu belirten Armutçu, "Yorucu bir sezon, hak ettiğimiz bir şampiyonluk, çok emek verdik, çok uğraştık." dedi.

        Armutçu, takıma destek veren herkese teşekkür ederek, "Bütün sporculara, hocalara teşekkür ediyorum bu mutluluğu bize yaşattıkları için." diye konuştu.

        Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim ise çok mutlu olduklarını, Sebat Gençlikspor'un daha üst ligleri zorlayacağını ifade etti.

        Teknik direktör Turgay Karslı da oyunculara ve taraftara teşekkür etti.

        Takım, daha sonra konvoy eşliğinde şehir turu attı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İran'dan Trump'a cevap: Diğer boğazı da kapatırız
        İran'dan Trump'a cevap: Diğer boğazı da kapatırız
        Trump'tan İran'a küfürlü paylaşım: Hürmüz'ü artık açın
        Trump'tan İran'a küfürlü paylaşım: Hürmüz'ü artık açın
        Kocaeli'de fabrikada facia! 3 işçi hayatını kaybetti!
        Kocaeli'de fabrikada facia! 3 işçi hayatını kaybetti!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD'nin İran'da 'mahsur kalan' iki uçağı imha edildi
        ABD'nin İran'da 'mahsur kalan' iki uçağı imha edildi
        Trump'ın görevden aldığı generalden sert mesaj
        Trump'ın görevden aldığı generalden sert mesaj
        İran’da kritik kurtarma operasyonunda yaşananlar
        İran’da kritik kurtarma operasyonunda yaşananlar
        Kadıköy'de dev kapışma: İşte muhtemel 11'ler!
        Kadıköy'de dev kapışma: İşte muhtemel 11'ler!
        Suça sürüklenen çocukların mağdur ettiği ailelerle görüştü
        Suça sürüklenen çocukların mağdur ettiği ailelerle görüştü
        Kurumlar vergisinde indirim gündemde
        Kurumlar vergisinde indirim gündemde
        Kanser tedavisinde kritik çalışma
        Kanser tedavisinde kritik çalışma
        Cezaevinden firar etti, 'talk show'a çıktı! Yakalandı!
        Cezaevinden firar etti, 'talk show'a çıktı! Yakalandı!
        'Faiz politikası' haberlerine yalanlama
        'Faiz politikası' haberlerine yalanlama
        "Başarabilirim" dedi, kanseri yendi
        "Başarabilirim" dedi, kanseri yendi
        Lakabı olan 'Atom'u resmi ismine dönüştürdü
        Lakabı olan 'Atom'u resmi ismine dönüştürdü
        "Bu sanat değil!"
        "Bu sanat değil!"
        Ankara–İstanbul YHT seferleri kısalacak
        Ankara–İstanbul YHT seferleri kısalacak
        Epstein dosyası sessizliğini bozdu
        Epstein dosyası sessizliğini bozdu
        Eski hakemler yorumladı: Kırmızı kart gerekir mi?
        Eski hakemler yorumladı: Kırmızı kart gerekir mi?
        Türkiye'ye etkileri
        Türkiye'ye etkileri

        Boşandığı eski eşini parkta bıçakladı
        Boşandığı eski eşini parkta bıçakladı
        Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar: "2025 yılı Cu...
        Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar: "2025 yılı Cu...
        Trabzonspor'dan Abdülkerim Bardakcı açıklaması "Futbolcumuza yönelik yaklaş...
        Trabzonspor'dan Abdülkerim Bardakcı açıklaması "Futbolcumuza yönelik yaklaş...
        Trabzonspor'dan Onuralp Çakıroğlu ile Abdülkerim Bardakcı arasında yaşananl...
        Trabzonspor'dan Onuralp Çakıroğlu ile Abdülkerim Bardakcı arasında yaşananl...
        Trabzon'da itfaiye 10 bin 61 olaya müdahale etti
        Trabzon'da itfaiye 10 bin 61 olaya müdahale etti
        Azerbaycan heyetinden Trabzon'a sağlık turizmi çıkarması
        Azerbaycan heyetinden Trabzon'a sağlık turizmi çıkarması