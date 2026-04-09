        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'ten Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü mesajı

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Giriş: 09.04.2026 - 15:28 Güncelleme:
        Genç, mesajında, milletin huzur ve güvenliğini temin etmek, kamu düzenini sağlamak, vatandaşların can ve mal emniyetini korumak amacıyla gece gündüz demeden fedakarca görev yapan Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı.

        Teşkilatın, 181 yıllık şanlı mazisi boyunca milletin gönlünde müstesna bir yer edindiğini belirten Genç, polislerin suç ve suçlularla mücadele ederek kamu düzeninin sağlanması için büyük bir cesaret, fedakarlık ve kararlılıkla görev yaptığının altını çizdi.

        Genç, "Bu anlamlı gün vesilesiyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, görevleri sırasında şehadet mertebesine erişen tüm kahraman polislerimizi ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, gazilerimize sağlıklı, huzurlu ömür diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

