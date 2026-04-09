        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        Trabzon Devlet Tiyatrosu "İnsancıklar" adlı oyunu sanatseverlerin beğenisine sunacak

        Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT), "İnsancıklar" adlı oyunun prömiyerini bu akşam yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2026 - 09:55 Güncelleme:
        Anton Çehov'un yazdığı, Mehmet Özgül'ün Türkçeye çevirdiği, Özdemir Nutku'nun uyarladığı, Ensar Kaplan'ın yönettiği ve Murat Çidamlı'nın süpervizörlüğünü yaptığı oyun, toplumun farklı kesimlerindeki kişilerin trajikomik halleri, sınıf çatışmaları ve ahlaki ikilemlerini anlatıyor.

        Gülendam Rümeysa Altıntaş, Nusret Baltacı, Yunus Emre Cis, Deha Beşyıldız ve Ayşe Natır'ın da rol aldığı oyunun dekor tasarımını Gözde Yavuz, kostüm tasarımını Aslıhan Fakı, ışık tasarımını Muharrem Boran, müziklerini de Orhan Enes Kuzu yaptı.

        Tek perdelik oyunun prömiyeri bu akşam 20.00'de Atapark Haluk Ongan Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.

        Oyun yarın 20.00'de, 11 Nisan Cumartesi ise 15.00 ve 20.00'de aynı sahnede seyircinin beğenisine sunulacak.

        Ankara Devlet Tiyatrosu ise "Son İnsan" adlı oyunu sahneleyecek.

        Derem Çıray'ın yazdığı, Pınar Töre Karayel'in yönettiği oyunda nefsiyle mücadele eden kişilerin yaşadıkları anlatılıyor.

        Dekor tasarımını Mustafa Mahdum, kostüm tasarımını Ruken Bakır ve ışık tasarımını da Mehmet Mertal'ın yaptığı oyunda, Zeynep Ekin Öner, Gökhan Kutum ve Erdi Erciyas rol alıyor.

        Tek perdelik oyun 14-15 ve 16 Nisan'da 20.00'de aynı sahnede seyircisiyle buluşacak.

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunca Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde bu akşam 20.00'de "Fenomen Bir Sosyal Medya Karmaşası" adlı oyun sahnelenecek.

        Oyuncular Tülin Özen ve Nilperi Şahinkaya'nın rol aldığı "Ballı Süt" adlı tiyatro oyunu da 13 Nisan'da 20.00'de Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde seyircinin beğenisine sunulacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        CHP Ankara İl Başkanı gözaltına alındı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        Trump'tan İran'a uyarı
        İsrail'den ateşkese rağmen Lübnan'a saldırı!
        İran: 10 maddeden 3'ü ihlal edildi
        Brent petrol tekrar yükseldi
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Çenesinden vuruldu eliyle işaret etti! Katliamdan kaçış!
        Süper Lig'de son 6 hafta! İşte kalan maçlar
        Şaşırtan Roseto Kasabası araştırması
        "Galatasaray'a iyi başlangıç yetti!"
        Dünyanın en dar sokağı olarak biliniyor
        Okan Buruk, Osimhen'in döneceği tarihi açıkladı!
        Döstädning: Ölüm temizliği
        Çalışmaları görüntüye alıyordu... Şantiye şefinin trajik sonu!
        Hatalı plakalar ücretsiz değiştirilecek
        İbrahim Tatlıses'i ziyaret etti
        Bölgesel istikrar için adres
        Şafak Sezer'in o sözlerini beğendi
        İşçi aleyhine tek yanlı ceza geçersiz

