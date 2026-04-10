        Trabzon Emniyet Müdürü Loğoğlu'ndan Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü mesajı

        Trabzon Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Giriş: 10.04.2026 - 09:50 Güncelleme:
        Loğoğlu, mesajında, mazisi şan ve şerefle dolu teşkilatın, sürekli kendini geliştirerek sahip olduğu araç, gereç, fiziki imkanlar, ileri teknolojiye dayalı kabiliyetler ve eğitimli personeliyle 181 yıldır aziz millete hizmet etmenin haklı gururunu yaşadıklarını belirtti.

        Devletin bekası, milletin huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadeleyi hukukun üstünlüğüne, demokratik değerlere ve insan haklarına bağlılık çerçevesinde, hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan, gece gündüz demeden kararlılıkla sürdürdüklerini ifade eden Loğoğlu, "Bu kutsal görevi ifade ederken disiplin, özveri, birlik ve beraberlik içerisinde hareket eden teşkilatımız, vatandaşlarımızla kurduğu güvene dayalı ilişkilerle gücünü her geçen gün daha da artırmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

        Loğoğlu, şunları kaydetti:

        "Bu duygu ve düşüncelerle vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin huzuru uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yad ederken, çok kıymetli şehit ve gazilerimize, emektar teşkilat mensuplarımıza, görevini büyük bir cesaret, fedakarlık ve sorumluluk bilinciyle yerine getiren kıymetli meslektaşlarıma ve değerli ailelerine şükranlarımı sunuyorum. Şan, şeref ve sadakatle dolu 181 yıllık mazisiyle, aziz milletimizin huzur mührü olan Türk Polis Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümü kutlu olsun."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İddia: Trump, NATO sekreterine öfke kustu
        İddia: Trump, NATO sekreterine öfke kustu
        Trump'tan İran'a Hürmüz tepkisi
        Trump'tan İran'a Hürmüz tepkisi
        Vance'in kritik sınavı
        Vance'in kritik sınavı
        'Sıfır yer çekimi' sonu oldu... Lunaparkta ölüm kamerada!
        'Sıfır yer çekimi' sonu oldu... Lunaparkta ölüm kamerada!
        Barış Alper takımını sırtladı!
        Barış Alper takımını sırtladı!
        10 yaşındaki Alperen yaşam mücadelesini kaybetti
        10 yaşındaki Alperen yaşam mücadelesini kaybetti
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        16 yılın en zorlu seçimi
        16 yılın en zorlu seçimi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        Mükemmel kahvenin formülü bulundu!
        Mükemmel kahvenin formülü bulundu!
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        Bir şehir delirdi mi? 5 asırdır cevabı yok
        Bir şehir delirdi mi? 5 asırdır cevabı yok
        Ünlü oyuncu avukat oldu
        Ünlü oyuncu avukat oldu
        Zincir markette kadın kasiyeri dövmüştü! Sıcak gelişme...
        Zincir markette kadın kasiyeri dövmüştü! Sıcak gelişme...
        Birbirlerini sildiler
        Birbirlerini sildiler
        OECD’den Türkiye’ye 2 şok öneri
        OECD’den Türkiye’ye 2 şok öneri
        Sağanak yağmur ve kar yağışı bekleniyor
        Sağanak yağmur ve kar yağışı bekleniyor
        Brent petrol yükselişini sürdürüyor
        Brent petrol yükselişini sürdürüyor
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!

        Benzer Haberler

        Kayan mahalleye konteyner desteği
        Kayan mahalleye konteyner desteği
        Trabzonspor, Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
        Trabzonspor, Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
        Trabzonspor Kulübü Başkanı Doğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti
        Trabzonspor Kulübü Başkanı Doğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti
        Ertuğrul Doğan'dan Bahçeli'ye ziyaret
        Ertuğrul Doğan'dan Bahçeli'ye ziyaret
        Trabzonspor, Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'ten Türk Polis Teşkilatının 181. k...
        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'ten Türk Polis Teşkilatının 181. k...