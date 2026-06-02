        Trabzon'da "11. Geleneksel Bahar Sergisi" açıldı

        Trabzon'da "11. Geleneksel Bahar Sergisi" açıldı

        Trabzon'da, Tılsım Uluslararası Sanat Derneğince "11. Geleneksel Bahar Sergisi" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2026 - 17:27 Güncelleme:
        Derneğin 11'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Trabzon Müzesi galerisinde organize edilen sergide, 20 sanatçının 23 eseri yer aldı.

        Trabzon Müze Müdürü Levent Alnıak, müze galerisinde çeşitli sanatsal etkinliklerine ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Tılsım Uluslararası Sanat Derneği Başkanı Songül Kartal ise kısa zamanda ortaya çok güzel iş çıkardıklarını dile getirerek, sergide emeği geçen sanatçılara teşekkür etti.

        Yağlıboya, ebru, filografi, çini, fotoğraf, mozaik ve kağıt rölyef eserlerin yer aldığı sergi, 5 Haziran Cuma gününe kadar ziyaret edilebilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

