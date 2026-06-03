Trabzon'da 750 köpek kapasiteli merkez sahipsiz hayvanlara yuva oldu

DUYĞU AVUNDUK - Trabzon'da 2018'de hizmete giren Doğu Karadeniz'in en büyük Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 429 köpek barındırılıyor.



Trabzon Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 14'ü kapalı alan olmak üzere 82 dekar arazide kurulan merkezde, 6 veteriner hekim, 2 sağlık teknikeri ile 10 bakım ve besleme personeli görev yapıyor.



Son iki yılda merkezde 8 bin 624 hayvan kısırlaştırıldı. Bu hayvanların 2 bin 873'ü aşılandı, 1285'i tedavi edildi, 1877'si de sahiplendirildi.



126'sı yavru olmak üzere 429 köpeğe ev sahipliği yapan merkezde, ameliyathane, karantina ve enfeksiyon tedavilerinin yapıldığı binalar ile ziyaretçiler için sosyal alan da bulunuyor.



Sıfır Atık Projesi kapsamında merkez çatısı altında 2024'te hizmete alınan Mama Üretim Tesisi'nde ise lokanta, hastane, yurt ve fabrikalardan toplanan yemek atıklarından mama hazırlanıyor.



Trabzon Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Bülent Sağır, AA muhabirine, hayvanları koruma dernekleri işbirliğinde sahiplendirme çalışmaları yürüttüklerini söyledi.



Merkezin 450 olan kuruluş kapasitesinin çalışmalar sayesinde 750'ye çıkarıldığını belirten Sağır, "Trabzon'un bütün ilçelerine hizmet veriyoruz. Doğu Karadeniz'in en büyük bakım ve rehabilitasyon merkezi olarak faaliyet yürütüyoruz." dedi.



Sağır, merkezde ameliyathane ve eczanenin yanı sıra mikroskoptan ultrasona kadar gerekli tüm teknik donanımın bulunduğunu ifade ederek, "Mesafe katetmemiz gereken en önemli hususlardan biri sahiplendirme sayısını artırmak çünkü buranın belli bir kapasitesi var. Bu kapasiteyi doldurduğumuzda sahiplendirmeyle ancak bu döngüyü sağlayabiliriz." diye konuştu.



Kentteki hayvan koruma dernekleriyle işbirliği yaptıklarının altını çizen Sağır, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in de bu konuda duyarlı olduğunu anlattı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi kapsamında 2024'ten beri lokanta ve yurt gibi mekanlardan yemek atıklarını topladıklarını aktaran Sağır, Mama Üretim Tesisi'nde işlenen yemek atıklarından hayvanlar için yaklaşık iki yılda 53 ton mama üretildiğini kaydetti.



- Yomra'da doğal yaşam alanı oluşturulacak



Bülent Sağır, ilçelerden toplanarak merkeze getirilen köpeklerin çevre ve insan sağlığı açısından oluşturduğu riskin önüne geçmek amacıyla çalışma yapıldığını söyledi.



Çalışmalar kapsamında Yomra ilçesine bağlı İkisu Mahallesi'ndeki 120 dekar arazide sahipsiz hayvanlar için doğal yaşam alanı oluşturulacağını belirten Sağır, şu değerlendirmede bulundu:



"Alan, Sahipsiz Hayvanlar Koruma Birliği uhdesinde faaliyet gösterecek. Büyükşehir Belediyesine kısa süre önce devredilen 120 dekarlık alanın, yeni kurulan ve faaliyete geçen birliğe tahsisi yapılarak inşaat çalışmalarına yakın zamanda başlanacak. Doğal yaşam alanı sadece kafeslerden oluşmuyor, hayvanların rahatça dolaşabileceği, beslenebileceği bir alan. Buranın kapasitesinin de ortalama 4 bin 500 civarında olması düşünülüyor."



Sağır, sahipsiz hayvanlar konusunda başarıya ulaşmak için toplumun bütün kesimlerinin el birliğiyle soruna sahip çıkması gerektiğine dikkati çekerek, "Sahiplendirme konusunda birazcık daha ilerleme kaydetmemiz gerekiyor. Bunun için kampanyalar da düzenliyoruz. Köpek sahiplenildiği zaman tasması, yemi, kulübesi hediye olarak veriliyor. Sahiplenme konusunda artış bekliyoruz." dedi.



Merkezde 2024'ten bugüne kadar 2 bin 873 kedi ve köpeğin aşılandığını bildiren Sağır, "1285'i tedavi edildi. Köpeklerden 1877'si sahiplendirildi. 3 bin 467 köpek ve 5 bin 157 kedi olmak üzere toplam 8 bin 624 hayvan kısırlaştırıldı." bilgisini verdi.



Sağır, merkez bünyesinde mobil ambulansın faaliyet gösterdiğini, kısırlaştırma işleminin ambulansta gerçekleştirildiğini ifade etti.



İlçe belediyelerinde oluşturulan toplama ekiplerine Halk Eğitimi Merkezi işbirliğiyle eğitim verildiğini dile getiren Sağır, belediyenin çağrı merkezine gelen ihbarların değerlendirildiğini kaydetti.

