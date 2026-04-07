        Trabzon'dan 10 ülkeye tekstil ürünü ihraç ediyor

        HATİCE DİLER - Trabzonlu iş insanı İbrahim Cincil, Hollanda'da kurduğu tekstil atölyesini, iş gücü maliyetleri ve babasının isteği üzerine 28 yıl önce taşıdığı memleketinde büyüterek, ürettiği ürünleri 10 ülkeye ihraç ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2026 - 11:56 Güncelleme:
        Ailesiyle 1983'te Hollanda'nın Amsterdam kentine yerleşen Cincil, tekstile yönelik aldığı bazı eğitimlerin ardından kardeşiyle atölye açtı.

        Hollanda'da mağazalara üretim yapmaya başlayan Cincil, bir süre sonra iş gücü maliyetlerini düşürebilmek amacıyla üretim yaptığı ülkeyi değiştirme kararı aldı.

        Cincil, farklı ülkelerde üretim yapmayı planlamasına rağmen babasının isteği üzerine 1998 yılında memleketi Trabzon'a dönüp Arsin Organize Sanayi Bölgesi'nde hizmet vermeye başladı.

        28 yıldır aynı yerde üretim yapan Cincil, Hollanda başta olmak üzere Almanya, Belçika, Danimarka, İtalya gibi ülkelere ihracat yaparak Avrupa'nın önemli giyim markaları arasında yer almayı hedefliyor.

        Cincil, AA muhabirine, babalarının Trabzon'da üretim yapmalarına yönelik isteğini her şeyin üzerinde tuttuklarını söyledi.

        Hollanda'nın ardından döndükleri memleketlerinde ilk dönemler ham maddeye uzaklık nedeniyle ekonomik güçlükler içerisinde büyümeye çalıştıklarını dile getiren Cincil, "Kardeşimle beraber bir yer açtık. Ufak bir yerden başladık. Hollanda'nın mağazalarına model yapıyorduk. Daha sonra bir iki makine ve iki üç kişiyi yanımıza aldık. Aşağı yukarı 10 makine oldu ve 1-2 yıl sonra Hollanda genelinde ve dışında mağaza sahiplerinden iş almaya başladık. Sonra piyasaya açıldık." diye konuştu.

        O yıllarda maliyetlerin yüksekliğinden ötürü Doğu ülkelerine gitmenin iyi bir ticari karar olacağını değerlendirdiklerini belirten Cincil, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Babam 'buradan gidecekseniz kendi ülkenizde, hatta kendi memleketinizde yapın' dedi. Biz de 'Trabzon'da tekstil çok yaygın bir şey değil bir araştırma yapalım' dedik. Bizim hedefimiz İzmir'e gitmekti. Trabzon'da araştırdık tekstil kimsede yok. Arsin Organize Sanayi Bölgesi kurulmadan burada bir tekstil varmış, orada 250 kişi çalışıyormuş ve kapanmış. Biz de 'baba burada olmaz, İzmir'e gidelim. Orada eleman sorunumuz olmaz en azından her şey elinin altında İstanbul'a yakın her yer' dedik. 'Hayır olmaz, mutlaka kendi memleketinizde ve kendi insanınıza istihdam olacak, onlar çalışacak' dedi."

        Cincil, babalarının isteğini yerine getirmek için firma merkezini Trabzon'a taşıdıklarına değinerek, "Eleman sorununu nasıl aşacağımızı babamıza sorduğumuz zaman babam, 'kolayı herkes yapar zoru da başarmak önemli, alın yetiştirin' dedi. Bu işe böyle başladık." ifadelerini kullandı.

        - "Rahmetli babam 'zoru başarın' demişti"

        Uzun süren uğraşlar sonunda belirli bir düzen kurduklarına işaret eden Cincil, son 5 yıldır 130 çalışanla kadın ve erkek giyimi üzerine kendi markalarını piyasaya sunduklarını belirtti.

        Cincil, babasının fabrikalarının Trabzon'da hizmet verdiğini göremediğini aktararak, şunları kaydetti:

        "Fabrikayı kurduğumuzda sağdı ama işe başladığımızda maalesef babam aramızda yoktu. Keşke olsaydı. Rahmetli babam 'zoru başarın' demişti. Biz de o inançla, o güçle çalıştık. Babamızın sözü kulaklarımdan hiç gitmiyor. Bir ipliği bile Trabzon'da bulamıyorduk, o bile İstanbul'dan ve Bursa'dan geliyordu. Ona rağmen burada mücadelemizi devam ettirdik. Trabzon'da bunu başarmamız gerçekten çok zordu ama zoru başardık. Trabzon zor bir bölge ama insanoğlu istediği zaman bu zorluğu aşabilir. Hele de babasının vasiyetini kulağına, yüreğine taktıysa bunu başarır. Onlar da korkmasınlar, Trabzon'a gelsinler. Trabzon bizim memleketimiz. Trabzon'da 'olmayacak' diye bir şey yok."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu!
        "Hamaney'in bilinci kapalı, tedavi görüyor" iddiası
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İddia: Trump İran'a kapsamlı saldırı kararını erteleyebilir
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, 20 kişi gözaltına alındı
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Kocası için 'kayıp' ihbarında bulundu! 15 parçaya bölüp çöpe atmış!
        51-75 yaş arası 10 saniye boyunca tek ayak üstünde durun
        Icardi'de aşkın sonu!
        "İcraatlara devam, İstanbul’a geliyorum" dedi, yakalandı!
        Fenerbahçe'de Skriniar etkisi!
        İş yerine konuk ettiği arkadaşı katili oldu!
        Galatasaray zorlu virajda!
        ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        "12 yılı devirdik"
        Instagram'ın var olmayan dijital fenomenleri
        Türkiye çıkışı karşılık buldu
        Bursa'da çifte cinayet... Baba ile oğlunu öldürdü!
        Trabzonspor'da hedef dış saha başarısını sürdürerek yoluna devam etmek
        Of'ta öğrenci servisleri denetlendi
        Trabzonspor ikinci yarının en çok puan toplayan takımı
        Ayılar Trabzon'da yaylalardan sonra mahallelere dadandı Ayı saldırılarından...
        Başkan Genç: "Trabzonlu hakeme operasyon yaptırıldı" Trabzon'a raylı sistem...
        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, 2. Yıl Değerlendirme Toplantısı d...
