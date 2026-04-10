Trabzonspor ile Alanyaspor 20. randevuda
SELÇUK KILIÇ - Trabzonspor ile Corendon Alanyaspor, yarın Alanya'da yapacakları maçla ligde 20'nci kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında bugüne kadar oynanan 19 maçta Corendon Alanyaspor'un bordo-mavililer karşısında üstünlüğü bulunuyor. Akdeniz temsilcisi 8 karşılaşmayı kazanırken Trabzonspor ise rakibini 6 kez mağlup etti. Taraflar, 5 müsabakada sahadan beraberlikle ayrıldı.
Söz konusu maçlarda Corendon Alanyaspor 33 gol atarken, bordo-mavililer ise 28 gol kaydetti.
- Alanya'da da ev sahibi takım üstün
İki takım arasında Alanya'da oynanan karşılaşmalarda da Corendon Alanyaspor, üstünlük sağlayan taraf oldu.
Akdeniz temsilcisi, sahasında oynadığı 9 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.
Trabzonspor, bu maçlarda 11 gol atarken kalesinde 18 gol gördü.
- Trabzonspor, son 3 deplasman maçını kaybetti
Trabzonspor, deplasmanda Corendon Alanyaspor karşısında son 3 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı.
Bordo-mavililer, 2022-2023 sezonunda 5-0, 2023-2024'te 3-1, 2024-2025'te ise 2-1'lik mağlubiyetler yaşadı.
Bu sezon ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşma, 1-1'lik eşitlikle sonuçlanırken Akdeniz temsilcisi, Ziraat Türkiye Kupası grup maçında deplasmanda bordo-mavilileri 1-0 mağlup etti.
