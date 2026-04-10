        Trabzonspor ile Alanyaspor 20. randevuda

        SELÇUK KILIÇ - Trabzonspor ile Corendon Alanyaspor, yarın Alanya'da yapacakları maçla ligde 20'nci kez karşı karşıya gelecek.

        Giriş: 10.04.2026 - 11:05 Güncelleme:
        İki takım arasında bugüne kadar oynanan 19 maçta Corendon Alanyaspor'un bordo-mavililer karşısında üstünlüğü bulunuyor. Akdeniz temsilcisi 8 karşılaşmayı kazanırken Trabzonspor ise rakibini 6 kez mağlup etti. Taraflar, 5 müsabakada sahadan beraberlikle ayrıldı.

        Söz konusu maçlarda Corendon Alanyaspor 33 gol atarken, bordo-mavililer ise 28 gol kaydetti.




        - Alanya'da da ev sahibi takım üstün

        İki takım arasında Alanya'da oynanan karşılaşmalarda da Corendon Alanyaspor, üstünlük sağlayan taraf oldu.

        Akdeniz temsilcisi, sahasında oynadığı 9 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

        Trabzonspor, bu maçlarda 11 gol atarken kalesinde 18 gol gördü.




        - Trabzonspor, son 3 deplasman maçını kaybetti

        Trabzonspor, deplasmanda Corendon Alanyaspor karşısında son 3 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı.

        Bordo-mavililer, 2022-2023 sezonunda 5-0, 2023-2024'te 3-1, 2024-2025'te ise 2-1'lik mağlubiyetler yaşadı.

        Bu sezon ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşma, 1-1'lik eşitlikle sonuçlanırken Akdeniz temsilcisi, Ziraat Türkiye Kupası grup maçında deplasmanda bordo-mavilileri 1-0 mağlup etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Fatih Dönmez'den dikkat çeken mesajlar
        Fatih Dönmez'den dikkat çeken mesajlar
        "Netanyahu daha önce de İran'a saldırmak istedi"
        "Netanyahu daha önce de İran'a saldırmak istedi"
        İddia: Trump, NATO sekreterine öfke kustu
        İddia: Trump, NATO sekreterine öfke kustu
        Trump'tan İran'a Hürmüz tepkisi
        Trump'tan İran'a Hürmüz tepkisi
        Okan Buruk'tan takıma ültimatom!
        Okan Buruk'tan takıma ültimatom!
        Kurşun yağdırtan azmettiriciye kanlı infaz!
        Kurşun yağdırtan azmettiriciye kanlı infaz!
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        Barış Alper takımını sırtladı!
        Barış Alper takımını sırtladı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        Mükemmel kahvenin formülü bulundu!
        Mükemmel kahvenin formülü bulundu!
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        Bir şehir delirdi mi? 5 asırdır cevabı yok
        Bir şehir delirdi mi? 5 asırdır cevabı yok
        'Sıfır yer çekimi' sonu oldu... Lunaparkta ölüm kamerada!
        'Sıfır yer çekimi' sonu oldu... Lunaparkta ölüm kamerada!
        İki kişi can verdi! Facianın ilk anları!
        İki kişi can verdi! Facianın ilk anları!
        Ünlü oyuncu avukat oldu
        Ünlü oyuncu avukat oldu
        Birbirlerini sildiler
        Birbirlerini sildiler
        Zincir markette kadın kasiyeri dövmüştü! Sıcak gelişme...
        Zincir markette kadın kasiyeri dövmüştü! Sıcak gelişme...
        16 yılın en zorlu seçimi
        16 yılın en zorlu seçimi
        OECD’den Türkiye’ye 2 şok öneri
        OECD’den Türkiye’ye 2 şok öneri

        Benzer Haberler

        Trabzonspor Basketbol Takımı'nda hedef ilk dört takım arasında olmak
        Trabzonspor Basketbol Takımı'nda hedef ilk dört takım arasında olmak
        Trabzonspor, Alanyaspor'a konuk olacak
        Trabzonspor, Alanyaspor'a konuk olacak
        Milli atıcı Buğra Selimzade dünya üçüncüsü ünvanı ile Trabzon'a döndü
        Milli atıcı Buğra Selimzade dünya üçüncüsü ünvanı ile Trabzon'a döndü
        Trabzon Emniyet Müdürü Loğoğlu'ndan Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yı...
        Trabzon Emniyet Müdürü Loğoğlu'ndan Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yı...
        Kayan mahalleye konteyner desteği
        Kayan mahalleye konteyner desteği
        Trabzonspor, Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
        Trabzonspor, Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti