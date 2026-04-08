Trabzonspor Kulübünün eski divan başkanlık kurulu üyesi Hayri Gür anıldı

Trabzonspor Kulübünün eski divan başkanlık kurulu üyesi Hayri Gür, vefatının 16. yılında anıldı. Gür'ün, Bahçecik Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen anma programına, yakınları, Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Başkan Vekili Osman Çavuşoğlu ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Hayri Gür'ün Trabzon'da sporun gelişmesine önemli katkılar sunduğunu belirten Ören, Trabzonspor'un kuruluşunda emeği olan Gür'e Allah'tan rahmet diledi. Kur'an-ı Kerim tilaveti okunan anma programı, Gür'ün mezarına çiçek bırakılmasıyla sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.