        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Trabzonspor'un gollerine Onuachu, Augusto ve Muçi damgası

        Trabzonspor'un gollerine Onuachu, Augusto ve Muçi damgası

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu 61 golle tamamlayan Trabzonspor'un gol yükünü Paul Onuachu, Felipe Augusto ve Ernest Muçi sırtladı.

        Giriş: 19.05.2026 - 11:04 Güncelleme:
        Bordo-mavili takımda Onuachu, forma giydiği 30 lig maçında 22 gol atarak RAMS Başakşehirli Eldor Shomurodov ile birlikte sezonu gol kralı tamamladı ve kulüp tarihinde bu başarıyı gösteren 6. oyuncu oldu.

        Onuachu'nun ardından Brezilyalı oyuncu Augusto 32 maçta 13 gol kaydederken bu ismi, Beşiktaş'tan kiralanan Ernest Muçi 27 karşılaşmada 11 golle takip etti.





        - Gollerin yüzde 75'ini attılar

        Onuachu, Augusto ve Muçi, 61 golün 46'sını kaydederek bordo-mavili takıma zirve yarışında önemli katkı yaptı.


        Üç futbolcu, bordo-mavili ekibin gollerinin yüzde 75,4'üne imza atarak takımlarına önemli puanlar kazandırdı.





        - Ligdeki 11 ekipten fazla gol attılar

        Onuachu, Augusto ve Muçi, toplam 46 golle Süper Lig'deki 11 ekipten fazla gol kaydetti.


        Bordo-mavili oyuncular, Samsunspor ve Çaykur Rizespor ile aynı sayıda gol kaydederken TÜMOSAN Konyaspor (43), Gaziantep FK (43), Göztepe (42), Corendon Alanyaspor (41), Natura Dünyası Gençlerbirliği (36), ikas Eyüpspor (33), Hesap.com Antalyaspor (33), Kasımpaşa (33), Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (31), Zecorner Kayserispor (27) ve Kocaelispor'u (26) geride bıraktı.





        - Toplam 11 futbolcu gol attı

        Trabzonspor'da sezon boyunca 11 oyuncu gol sevinci yaşadı.

        Karadeniz ekibinde Onuachu, Augusto ve Muçi'nin yanı sıra Oleksandr Zubkov 4, Chibuike Nwaiwu 3, Christ Inao Oulai 2, Stefan Savic, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Umut Nayir ve takımdan ayrılan Danylo Sikan da 1'er kez rakip fileleri havalandırdı. Bir golü de rakip oyuncu, kendi kalesine gönderdi.





        - Kupa finalinde gol güvenceleri

        Trabzonspor'un skorer 3 oyuncusu, Ziraat Türkiye Kupası finalinde takımlarının gol güvencesi olacak.

        Bu 3 isim içerisinde Muçi 4 golle kupada takımının en golcü oyuncusu olurken Onuachu 2, Augusto da 1 gol kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

