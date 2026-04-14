        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri Tunceli Baro Başkanı Kudat'tan Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin açıklama:

        Tunceli Baro Başkanı Doğukan Kudat, Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan şüpheliler için avukat görevlendirmesi yapmayacaklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2026 - 17:16 Güncelleme:
        Kudat, Tunceli Adliyesi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Gülistan Doku'nun bir hiçliğe, ailesinin de bir karanlığa mahkum edildiğini söyledi.

        Doku'ya dair delillerin yok edildiğini ileri süren Kudat, "Delilleri karartma, yok etme şüphesi ortadayken 6 yıldır Gülistan Doku'nun nerede olduğunu biz soruyoruz. Dönemin valisinin yakınının bu şekilde hunharca bir kumpas, örtbas iddiaları soruşturmayı bu aşamaya getirdi." dedi.

        Kudat, "Bizler bu aileyi karanlığa mahkum eden insanların şu an bu adliyede yargılanmasını istiyoruz. Tunceli Barosu olarak kesinlikle şüphelilere avukat görevlendirmeleri yapmayacağız." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Gülistan Doku soruşturmasında gözaltı işlemleri tamamlandı!
