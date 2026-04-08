Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Uşak Haberleri

        Uşak'ta geçen yaz susuz kalan Küçükler Barajı'nda doluluk 4 ayda yüzde 50'yi aştı

        MEHMET ÇALIK - Uşak'ın en önemli su kaynağı olan ve geçen yaz kullanılabilecek suyu kalmayan Küçükler Barajı'nın doluluk oranı, aralık ayından bu yana etkili olan yağışlar ve derelerden su aktarımıyla yüzde 50'yi geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2026 - 11:05 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan tek ve tarımsal sulama amaçlı en büyük kaynağı olan 12 milyon metreküp kapasiteli Küçükler Barajı, son yıllarda etkili olan kuraklıktan olumsuz etkilendi. Kurumaya yüz tutan baraj, geçen ağustos su kalmadığı için hizmet dışı kaldı.

        Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Küçükler'e gelen su kaynaklarının arttırılması için çalışmalar yürütüldü. Bu kapsamda Darı ve Sergen derelerinden gelen suyun kayıpsız baraja ulaşması için 6,2 kilometre uzunluğunda boru hattı döşendi. Yağışların yüksek olduğu zaman diliminde Baltalı Göleti'nden taşan su 12,3 kilometrelik boru hattıyla doğrudan Küçükler Arıtma Tesisi'ne ulaştırıldı.

        Bu çalışmalar ve aralık ayından bu yana etkili yağmur, baraja can verdi. Aralık ayında sıfıra düşen doluluk 1 Nisan itibarıyla yüzde 54'e yükseldi.

        - "Bu sene bir su sıkıntısı düşünmüyoruz"

        DSİ 23. Şube Müdürü Orhan Çelik, AA muhabirine kentin yıllık su ihtiyacının 19 milyon metreküp olduğunu söyledi.

        Bu ihtiyacın Çokrağan kaynağı, yeraltı suları ve Küçükler Barajı'ndan karşılandığını belirten Çelik, barajın yaz aylarında sulamada kullanılması nedeniyle de önemli bir kaynak olduğunu kaydetti.

        Çelik, barajda toplanan suyu artırmak için çalışmaların sürdüğünü dile getirerek, şöyle konuştu:

        "Geçen sene bu zamanlar yüzde 10-15 seviyelerindeyken, şu an yüzde 54 seviyesindeyiz. Sulama sezonunun başına kadar yani mayısa kadar yüzde 60'ın üstünü, yüzde 70 civarını bekliyoruz. Bu anlamda bu sene işletmede bir sıkıntı olmazsa su arzında bir problem düşünmüyoruz. Bunu bir anlamda yağışlara da borçluyuz. Bu sene geçen seneye göre gayet iyi gitti yağışlarımız. Bununla birlikte ilave destek tedbirlerimiz de oldu."

        Çelik, yaptıkları projelerin baraja ciddi destek sağladığına işaret ederek, "Yıl boyunca 2 milyon metreküp ilave desteğimizi buraya sağlamış olacağız. Biz bu sene yüzde 60-70 seviyelerini bekliyoruz bu desteklerimizle ama bu destek yıl boyu bu kaynaklardan devam edecek. Bu anlamda da bu sene bir su sıkıntısı düşünmüyoruz. Küçükler Barajı'mız paylaşımlı bir kaynak. Yüzde 50'si içme suyu, yüzde 50'si sulamaya tahsisli. Bu anlamda burada işletme hususu, hakların korunması çok önemli." diye konuştu.

        - 31 gölet tam dolu

        Yağışlarla kent genelindeki göletlerin de dolduğunu aktaran Çelik, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Aktif olarak kullanılan 43 göletimiz var. Bu sene 31'i yüzde 100 doluluğa ulaşmış durumda. Diğerleri de yüzde 100 olmasa da yüzde 60-70 seviyelerine geldiği için bunlarda da tarımsal sulamada bu sene bir sıkıntı beklemiyoruz. Çiftçilerimiz de bu yönden rahat olabilirler."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        İran'ın 10 maddelik ateşkes planında neler var?
        İran'ın 10 maddelik ateşkes planında neler var?
        Borsada ateşkes coşkusu
        Borsada ateşkes coşkusu
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Trump: Ortadoğu'nun altın çağı olabilir
        Trump: Ortadoğu'nun altın çağı olabilir
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Ateşkesin ardından altında yükseliş
        Ateşkesin ardından altında yükseliş
        Galatasaray kritik virajda!
        Galatasaray kritik virajda!
        İsrail Başkonsolosluğu çatışmasında ayrıntılar!
        İsrail Başkonsolosluğu çatışmasında ayrıntılar!
        Son dakikalarda hayat buluyor!
        Son dakikalarda hayat buluyor!
        İfade verecek
        İfade verecek
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        Tam değişken fon zamanı
        Tam değişken fon zamanı
        Yolun altından çıkarıldı! Cam kaplamayla korunacak
        Yolun altından çıkarıldı! Cam kaplamayla korunacak
        "Ben daha güzelim"
        "Ben daha güzelim"
        14 yıl önceki halini paylaştı
        14 yıl önceki halini paylaştı
        Çocuğunun hem babası hem amcası çıktı!
        Çocuğunun hem babası hem amcası çıktı!
        Mevlüt öğretmeni 229 km hızla öldürmüştü... Yürek yakan kazaya büyük ceza!
        Mevlüt öğretmeni 229 km hızla öldürmüştü... Yürek yakan kazaya büyük ceza!
        Artık o cihazlar da yenilenip satılabilecek
        Artık o cihazlar da yenilenip satılabilecek

        Benzer Haberler

        Uşak Belediye Başkan Vekilliğine Hatice Terekeci Özkan seçildi
        Uşak Belediye Başkan Vekilliğine Hatice Terekeci Özkan seçildi
        Uşak Belediye Başkan Vekilliğine Hatice Terekeci Özkan seçildi
        Uşak Belediye Başkan Vekilliğine Hatice Terekeci Özkan seçildi
        Gedik Piliç'in desteğiyle gelen büyük başarı: Türkiye Kickboks Şampiyonası...
        Gedik Piliç'in desteğiyle gelen büyük başarı: Türkiye Kickboks Şampiyonası...
        Uşakspor - Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri: 0-1
        Uşakspor - Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri: 0-1
        Uşak'ta otomobil tarlaya devrildi: 4 kişi yaralandı
        Uşak'ta otomobil tarlaya devrildi: 4 kişi yaralandı
        Uşak'ta tarlaya devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Uşak'ta tarlaya devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı