Gezginci arıcıların Bozok Yaylası'ndaki bal mesaisi başladı

SAİT ÇELİK - Coğrafi yapısı ve bitki çeşitliliği dolayısıyla arıcıların en çok tercih ettiği iller arasında yer alan Yozgat, onlarca arıcıya ev sahipliği yapıyor.



Yüzlerce endemik bitki türü ve zengin çiçek florasına sahip Bozok Yaylası'na gelen gezginci arıcılar, kaliteli bal üretmek için mesaiye başladı.



Tabiatın canlanmasıyla çiçeklerin açtığı yüksek rakımlı Bozok Yaylası'na kovanlarını yerleştiren arıcılar, günün büyük bir bölümünde kovanların ve arılarının bakımını yapıyor.



Özenle dizdikleri arı kovanlarının arasında özel kıyafetleriyle dolaşan üreticiler, kovanlardaki petekleri kontrol ediyor.



Evlerinden yüzlerce kilometre uzakta gezgin bir hayat yaşayan arıcılar, emeklerinin karşılığını en iyi şekilde alabilmek için kurdukları çadırda 24 saat bal mesailerini sürdürüyor.



Mayıs ayında Ordu başta olmak üzere çeşitli illerden gelen gezginci arıcılar, eylül ayına kadar Yozgat’ta konaklıyor.



Ordu'dan gelen arıcılardan 58 yaşındaki Necat Özkan, AA muhabirine, kış mevsiminde Aydın'da konakladıklarını, bir hafta önce de Yozgat'a geldiklerini söyledi.



Yaklaşık 40 yıldır arıcılık yaptığını dile getiren Özkan, önceki yıllarda Erzurum'a gittiklerini, bu yıl ise arıcı arkadaşlarının tavsiyesi üzerine Yozgat'ın merkeze bağlı Büyükmahal köyü kırsalına yerleştiklerini belirtti.



Arkadaşı Murat Yılmaz'la 600 kovan arı ile Aydın'dan geldiklerini ifade eden Özkan, "Arkadaşlar Yozgat'ın arıcılık için iyi olduğunu söyledi. Çiçek oranı da şu anda güzel. Havalar yağışlı gidiyor. İnşallah havalar düzelir, kekik ve geven de açarsa verimli bir sezon geçirmeyi umut ediyoruz. Şu anda arılar, havaların yağışlı gitmesinden dolayı oğul verme dönemine geçiyor. Zayıf arılarda mum yapıyor. İnşallah iyi olacak diye bekliyoruz." diye konuştu.



Özkan, bu yıl mevsimin iyi geçmesi durumunda 7-8 ton bal üretmeyi hedeflediklerini belirterek, ürettikleri balı toptan ve perakende olarak sattıklarını dile getirdi.



Arıcılığın zor ve emek isteyen bir meslek olduğuna dikkati çeken Özkan, "Sabah kalkıp arılarımıza bakıyoruz. Mum ihtiyacı varsa mum ihtiyacını veriyoruz. Oğula geçenler varsa onları kontrol ediyoruz. Çocuk gibi ilgilenmen gerekiyor. Aynen kundaktaki bebek gibi. Bakarsan o da sana bakıyor. Kolay gözüküyor ama kolay da değil. Buraya çadırımızı, barakamızı kuruyoruz. 24 saat devamlı arının içindeyiz. Bir yere de gittiğimiz yok." ifadelerini kullandı.



- "Hayatımı gezginci arıcılıkla sürdürüyorum"



Ordu'dan gelip merkeze bağlı Kavurgalı köyü kırsalına yerleşen 74 yaşındaki arıcı Yaşar Karaca da 25 yıldır Yozgat'a geldiğini söyledi.



Karaca, 2000'de emekli olduktan sonra arıcılığa başladığını ve Yozgat çevresine geldiğini belirterek, "Kışın Antalya'ya gidiyorum. Buraya geleli 15 gün oldu. Hayatımı gezginci arıcılıkla sürdürüyorum." dedi.



Yaklaşık 250 kovanla arıcılık yaptığını anlatan Karaca, Bozok Yaylası'nın doğası ve çiçeklerinin güzel olduğunu dile getirdi.



Yozgat Arıcılar Birliği Başkanı Mehmet Salman ise babasıyla 3 kuşaktır arıcılık yaptığını ifade etti.



Arıcıların sezonu açtığını ve bu yıl yağışlardan dolayı yüksek verim beklediklerini vurgulayan Salman, "Yozgat'ta 40 bin koloni arı, yaklaşık 1000 üreticimiz var. Bunun 600'ü Arıcılar Birliğine üye, geri kalan da 5-10 kovanla hobi arıcılığı yapan vatandaşlarımızdır. Gezginci arıcılarımız ilimize yeni yeni gelmeye başladı. Resmi verilere göre şu ana kadar 12 gezginci arıcımız geldi, gelmeye de devam ediyorlar." diye konuştu.

