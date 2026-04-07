Yozgat'ta bozayı ve yavruları görüntülendi
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesi Başçatak köyünde bozayı, 3 yavrusuyla birlikte görüntülendi.
Giriş: 07.04.2026 - 17:16
Göndelen Vadisi yakınlarında hareket halinde olan bozayı ve yavrularını fark eden bir vatandaş, o anları cep telefonuyla kaydetti.
Bir süre alanda dolaşan bozayı ve yavruları, daha sonra gözden kayboldu.
Görüntülerde, bozayı ve yavrularının çevreyi izlediği, zaman zaman hareket ederek alanda dolaştığı anlar yer aldı.
