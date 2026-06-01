Zonguldak'ta Ceza İnfaz Personeli Günü kutlandı

Zonguldak'ta 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü dolayısıyla tören düzenlendi.



Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



Zonguldak M Tipi Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Orhan Tekfidan, burada yaptığı konuşmada, toplumun emaneti olarak gördükleri hükümlü ve tutukluların infaz süreçlerini tamamlayarak toplumsal yaşama döndüklerinde kendilerine, çevrelerine ve topluma faydalı bireyler olmalarını amaçladıklarını söyledi.



Hükümlü ve tutukluların toplumla barış içinde, yeniden suç işlemekten uzak bireyler olmaları için eğitim, öğretim, manevi destek, psikolojik danışmanlık ve rehabilitasyon çalışmalarını özveriyle yürüttüklerini vurgulayan Tekfidan, zor ve toplum açısından büyük önem taşıyan bir görevi üstlenen ceza infaz kurumu personelinin gününü de kutladı.



Törene, Denetimli Serbestlik Müdürü Selçuk Aydemir, kurum personeli ve vatandaşlar katıldı.

