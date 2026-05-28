Zonguldak'taki doğal yaşam alanları 12 binden fazla sahipsiz köpeğe yuva oluyor

        FADİME YILMAZ ELMA - Zonguldak'ta Merkez ve Çaycuma ilçelerinde kurulan "Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı", atık gıdaları mamaya dönüştüren sistemin yanı sıra modern altyapısıyla 12 binden fazla sahipsiz köpeğin bakımını üstleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2026 - 11:14 Güncelleme:
        İçişleri Bakanlığınca geçen yıl sahipsiz hayvanların rehabilitasyonu ve barınaklara alınması süreci kapsamında kentteki sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması, barındırılması, gözetilmesi ve bakımlarının sağlanması amacıyla "Zonguldak İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği" (ZOSHAB) kuruldu.

        Yaklaşık iki ay süren çalışmaların ardından merkez ilçeye bağlı Sofular köyü Tombaklar mevkisi ile Çaycuma'da "Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı" oluşturuldu.

        Tombaklar mevkisinde bulunan 60 bin metrekare yüzölçümlü ormanlık bölgedeki alanda sahipsiz hayvanlar için 12 ayrı bölümden oluşan doğal yaşam alanına parke taşı döşendi, aydınlatma ve kamera sistemi kuruldu, foseptik ve içme suyu tesisleri inşa edildi, kameriye ve oturma grupları ile yönlendirme tabelaları yerleştirildi.

        Ayrıca, veteriner operasyon bölümü, veteriner ve teknisyen odası, toplama ekibi giyinme ve dinlenme ile müşahede bölümü, bekleme salonu, mama üretim bölümü için 10 konteyner yerleştirilerek alan hazır hale getirildi.

        ZOSHAB ile Çaycuma Belediyesince ortaklaşa yapılan Kayıkçılar mevkisindeki alanda da 50 bin metrekarelik bölgede doğal yaşam alanı oluşturuldu. Burada her biri 65 hayvan kapasiteli, 34 adet zemini beton ve üzeri sundurmalı padok (dinlenme yeri) ile 800 adet ahşap köpek kulübesi yapıldı. Tombaklar'daki ile aynı özelliklere sahip alana 10 konteyner yerleştirilerek geçen yıl mayıs ayında hizmete alındı.

        4 veteriner hekim, 2 veteriner teknikeri, 2 gece bekçisi, 18 yakalama ve bakım ekibi olmak üzere toplam 26 personelin hizmet verdiği doğal yaşam alanlarına gelen vatandaşlar, burada vakit geçirmelerinin yanı sıra köpekleri sahiplenme imkanı da buluyor.

        - "İnanılmaz bir refleks gösterdik"

        İl Özel İdare Genel Sekreteri Ahmet Güral Karayılmaz, AA muhabirine, ciddi ekonomik maliyetlerle güzel bir alan tesis ettiklerini söyledi.

        Kentteki 25 belediyeden 23'ünün birliğe üye olduğuna değinen Karayılmaz, ülkede bu işi ciddi anlamda başaran illerin başında Zonguldak'ın geldiğini belirtti.

        Karayılmaz, sahipsiz hayvanlarla ilgili ciddi sorunların yaşandığını vurgulayarak, "Zaman zaman şehir merkezlerinde, beldelerimizde ve köylerimizde mala ve cana zarar verecek şekilde birtakım sorunlar sürekli geliyordu. El birliği olmadığı sürece sorunu ortadan kaldırmak mümkün değildi. Hızlı çalışmayla kent genelindeki 12 binin üzerinde köpeği toplayıp, onları burada misafir edip sorunu genel olarak ortadan kaldırdığımızı düşünüyorum." dedi.

        Sahada çalışan ekibin ellerinden gelen tüm gayreti gösterdiğine değinen Karayılmaz, şöyle devam etti:

        "İnanılmaz bir refleks gösterdik. Bu bir sorundu. Hayvan dışarıda hem daha agresif, yiyecek bulamamanın verdiği sorunlarını yaşıyordu, hastalıklar daha çabuk yayılıyordu, çevreye verdiği birtakım zararlar vardı. Burada insanlarımız mutlu, hayvanlarımız da mutlu. Sahiplenmek istiyorlar, aileyi araştırıyoruz. Eğer gerçekten onun o köpeğe bakabileceğine inanıyorsak sahiplenmesine müsaade ediyoruz."

        Karayılmaz, kurdukları "zonguldakminikpatiler" isimli internet sitesi ile köpekleri sahiplenmek isteyenlerin talepte bulunabildiğini belirterek, "Sonrasında da 'verdik, gönderdik' demiyoruz. Onları takip ediyoruz. Çipleri var. Herhangi bir olumsuzlukla yakalandıklarında ciddi müeyyideleri var." ifadesini kullandı.

        - "Bize çok tepki gösterenler de oldu"

        Kentte sahipsiz hayvanlarla ilgili sorunları büyük ölçüde tamamladıklarını, bunların yüzde 99'unun toplandığını bildiren Karayılmaz, merkezde yemek artıklarından mama yaparak Sıfır Atık Projesi'ne de destek verdiklerini kaydetti.

        Karayılmaz, hayata geçirilen çalışmalar öncesinde bazı yanlış algıların oluştuğunu belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Hayvanları toplayacaklar, kapatacaklar, hepsi birbiriyle üst üste olacak, hastalıklar çoğalacak diye endişeler vardı. Onun için bize çok tepki gösterenler de oldu. Buraya geldiklerinde inanılmaz pozitif düşünceye büründüler. Şu anda belli saatler içerisinde misafirlerimizi burada ağırlıyoruz. Öğrencilerimiz gün içerisinde gruplar halinde burada vakit geçirebiliyorlar. Hem hayvanseverliği hem doğal yaşam alanını görerek buradaki izlenimlerini gittikleri yerlerde anlatıyorlar."

        Alanı ziyaret eden Olay Özgen, bir hayvansever olarak buradan bir köpek sahiplenip bakmak istediğini söyledi.

        Çok güzel bulduğu yaşam alanının oluşturulmasında emeği geçenlere teşekkür eden Özgen, herkesin buradan bir hayvan sahiplenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

