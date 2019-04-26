Yerel değerleri turizme kazandırmayı hedefleyen 'Gelecek Turizmde' programına başvurular başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Anadolu Efes’in ortaklığında yürütülen programda, bugüne kadar 16 sürdürülebilir turizm projesinin desteklendiği belirtildi.

12 yıldır sürdürülen programda, bölgelerinin doğasının, kültürünün, tarihi yerlerinin ve ürün çeşitliliğinin turizme kazandırılması hedefleniyor. Programa başvurulan 14 Haziran'a kadar devam edeceği bildirildi.

Yapılan açıklamaya göre, desteklenen projeler arasında yörelerine özgü ürünleri ve geçmişten gelen tatları marka haline getirenler, Anadolu’nun gizli kalan antik yerleşimlerinin tanınmasını sağlayanlar, unutulmaya yüz tutan meslekleri yeniden canlandıranların olduğu ifade edildi.