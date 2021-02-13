Son dönemde hızla büyüyen e-ticaret sektörü lojistik pazarı için de itici güç oldu. Deloitte Türkiye’nin 'Türkiye’de E-Ticaret 2019 Pazar Büyüklüğü' raporuna göre, Türkiye’de e-ticaret hacmi yüzde 39 büyüyerek 83.1 milyar TL oldu. E-ticaret kargo hacmi ise aylık 35 milyon adet bandına çıktı.

Sektördeki hızlı büyüme, bu alanda faaliyet gösteren girişim sayısını da artırdı. Bu kapsamda 2018 yılında hayata geçen Bir Günde Kargo isimli yerli girişim kendini 'yeni nesil kargo şirketi' olarak tanımlıyor.

'TESLİMAT REKORUMUZ 14 DAKİKA'

Girişimin kurucu ortağı Yaşar Kımıl, kapasiteleri oranında iş aldıklarını böylece hizmet kalitesi düşürmemeye odaklandıklarını bildirdi.

Kımıl, "En fazla 24 saat içinde teslimat yapıyoruz ve bunu garanti ediyoruz. Şu an rekorumuz 14 dakika. Hizmetimizin odağında, aldığımız sipariş değil siparişin sahibi var. Müşteriye 4 kez bilgilendirme geçiliyor. Bilgilendirme kargonun nerede ve ne durumda olduğunu ve kargonun nerede, ne zaman, nasıl, kim tarafından alındığına dair fotoğraf ve harita bazlı GPS verilerini içeriyor. Müşteri online olarak kargosunu teslim alacağı zaman dilimini belirleyebiliyor. Aslında müşteri kargosunu kendisi yönetebiliyor" dedi.

'QR KOD İLE SÜREÇLER KISALDI'

Gönderilerde çizgi barkod yerine QR kod kullandıklarını da kaydeden Kımıl, "Çubuk barkodlarda barkod okuyucu gerekmesi kuryelerin işlerini zorlaştırmakta. QR kod uzaktan tutularak da okunabilir, bu da teması azaltıyor. Bu sistem pandemi döneminde işimizi oldukça kolaylaştırdı. Kullandığımız sistem sayesinde artık imzalama işlemini de ortadan kaldırmış olduk. 'Kapıya bırak' seçeneğini de teslimat seçenekleri arasına ekledik. Bu sistem aynı zamanda alıcının müsaitlik durumuna göre kargonun teslim edilme tarihinin düzenlenmesi adına da kullanılabiliyor. 'Evde bulamadım, komşuma bırak, kayboldu, paket açıldı' sözleri bizim için geçerli değil. Bu sayede iade oranlarımız neredeyse sıfırlandı. Oysa sektörde bu oran yüzde 20’lerde seyrediyor" bilgilerini paylaştı.

İLK 5 ARASINA GİRMEYİ HEDEFLİYOR

Hedeflerini sektörde ilk 5 oyuncudan biri olmak olarak açıklayan girişimin kurucularından Kımıl, "İlk başladığımız 700 metrekarelik bir depomuz varken bugün bu alanı 7 katına çıkardık. Bulunduğumuz il sayısını artırmak yerine bu illerdeki ağlarımızı güçlendirdik. Yeni dağıtım ağları oluşturduk ve operasyon merkezleri açtık. Yeni acentelerimizle birlikte 200’lerden 800 çalışanı bulunan büyük bir aile olduk. Günlük 9 bin gönderim yaparken bu sayı bugün 30 binlere yükseldi. Ciromuz ise 2 milyondan 5 milyon TL’ye çıktı" dedi.

Kımıl, hali hazırda 400 kişiye istihdam sağladıklarını belirterek bu sayısı 2021'de 1000'e çıkarmak istediklerini ve çalışanları arasındaki kadın personel sayısını da artıracaklarını kaydetti.