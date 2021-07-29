StartupCentrum, Türkiye girişimcilik ekosisteminin 2021-1. Yarıyıl Türkiye Startup Ekosistemi Yatırım Raporu'nu yayınladı. Türk girişimlere 1.6 milyar dolar ile rekor yatırım yapıldı.

Raporda sadece startupların yer aldığı, yani 'unicorn'ların (değeri 1 milyar doları geçen startuplar) ve olgun aşamaya ulaşmış startupların verilerinin rapora dahil edilmediğinden de bahsedildi. Bu bilgiler ışığında raporda paylaşılan verilere göre 124 yatırım turunda 121 girişim 704 milyon dolar yatırım aldı. Startup başına düşen yatırım miktarı ise 10.7 milyon dolar olarak belirlendi.

Türkiye'de 2020 yılında 138 yatırım turu varken 2021 yılının ilk 6 ayında neredeyse aynı yatırım tur sayısına ulaştı. Bu durum da ekosistemin hızla büyümeyi sürdürdüğünü gösteriyor.

Raporda, startupların unicorn olduktan sonra aldıkları yatırımlar ve olgun aşamadaki startupların aldığı yatırımlar dahil edildiğinde ise ekosistemdeki toplam yatırım miktarının 1.6 milyar doları geçtiği bilgisi de paylaşıldı.

EN ÇOK YATIRIM OYUN SEKTÖRÜNE

Yatırım alan Türkiye merkezli girişimlerin bulunduğu şehirler incelendiğinde, İstanbul lider durumdayken, İstanbul'u Ankara, İzmir, Kocaeli, Kayseri ve Sakarya sırasıyla takip ediyor.

Raporda en çok yatırımı alan 15 sektör de hem yatırım adedi hem de yatırım miktarı olarak verildi. Buna göre adet olarak en çok yatırım alan sektör oyun sektörü, miktar olarak en çok yatırım alan sektör ise teslimat sektörü oldu.

Yatırımların aşamaları, aşamalardaki toplam ve ortalama yatırım miktarları, startupların kaçıncı yatırım turunu kapattığı, yatırımların miktar aralıkları gibi çeşitli bilgiler paylaşılan raporda 2021 yılında startuplara 315 yatırımcının yatırım yaptığı bilgisi paylaşıldı. Bu yatırımcıların ise yüzde 14'ü yabancı yatırımcılardan oluşuyor.